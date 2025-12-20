Honda представила Accord 2026 года. Обновление включает 9-дюймовые дисплеи в базовых версиях, беспроводную зарядку и новые элементы дизайна при сохранении прежних силовых установок.

Компания Honda представила технические характеристики и состав комплектаций модели Accord 2026 модельного года. В обновленной версии производитель сосредоточился на изменении внутреннего оснащения салона без внесения изменений в конструкцию кузова или дизайн основных элементов экстерьера.

В начальных комплектациях LX и SE мультимедийная система теперь штатно оснащается 9-дюймовым сенсорным экраном. В список стандартного оборудования этих версий включены протоколы беспроводной связи Apple CarPlay и Android Auto, а также площадка для беспроводной зарядки мобильных устройств мощностью 15 Вт. Для модификации SE также предусмотрены легкосплавные диски размерностью 19 дюймов.

Версии Sport Hybrid и Sport-L Hybrid получили изменения в элементах внешней отделки. Рамки окон, логотипы на крышке багажника, корпуса наружных зеркал заднего вида и антенна на крыше в данных модификациях теперь выполнены в черном цвете. При этом перечень оборудования и внешний вид исполнений EX-L и Touring остались без изменений относительно предыдущего модельного года.

Линейка двигателей автомобиля сохранена в прежнем составе. Гибридные модификации оснащаются установкой с двумя электромоторами суммарной мощностью 204 л. с. и крутящим моментом 335 Нм. Бензиновые версии комплектуются турбодвигателем объемом 1,5 литра, развивающим 192 л. с. и 260 Нм, который работает в паре с вариатором и передним приводом.

Базовая версия автомобиля стоит 29 590 долларов, тогда как версия Touring оценивается в 40 645 долларов.