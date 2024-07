Корейская игровая компания Nexon выпустила шутер The First Descendant с бесплатной игрой, который в настоящее время активно распространяется в Steam, и за одну неделю количество игроков в нем достигло 10 млн человек.

The First Descendant, бесплатный шутер, разработанный корейской игровой компанией Nexon, продолжает бить рекорды. Игра, которая за короткое время стала феноменом в Steam, за первую неделю превысила 10 млн игроков. Nexon также ответила на обвинения в "копировании иконок из Destiny 2" с момента выхода игры.

Сегодня Nexon объявила в Twitter, что The First Descendant достигла 10 млн игроков за первую неделю своего существования, и поблагодарила игроков за "огромную поддержку". Разработчик The First Descendant также объявил, что изменит иконки в игре после того, как Bungie обвинили в копировании иконок из Destiny 2.

реклама

Как уже упоминалось выше, The First Descendant обвинили в использовании иконок Destiny 2 вскоре после ее выхода. Фанаты даже обнаружили, что все иконки в базе данных находятся в открытом доступе под универсальной лицензией Creative Commons Zero v1.0. Дизайнер набора иконок подтвердил, что большинство иконок были "содраны из файлов шрифтов, созданных Bungie и ее дизайнерами".

В заявлении для IGN компания Nexon не рассказала о том, как иконки были добавлены в игру. Однако он признал, что Destiny 2 "была источником вдохновения в процессе разработки", и сказал, что внесет изменения.