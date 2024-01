На данный момент официальное название игры звучит как "Land of Salvation", но поскольку до релиза еще далеко, оно может измениться.

В 2022 году ряд источников сообщил, что Sony сотрудничает с издателем MMO-игр NCSoft над будущими онлайн-проектами, включая новую MMO-игру по мотивам вселенной Horizon. Sony подтвердила сотрудничество с NCSoft в конце 2023 года, и теперь новые объявления о вакансиях указывают на то, что игра Horizon находится в разработке.

Несмотря на то, что никаких проектов в рамках этого партнерства пока официально не анонсировано, Sony уже несколько лет изучает идею онлайнового спин-оффа Horizon и даже создала прототипы.

Как выяснил Kurakasis на X (бывший Twitter), сотрудник NCSoft недавно опубликовал пост в LinkedIn, где упомянул Project H, который был переименован в Project Skyline. Логотип игры очень напоминает логотип Horizon. NCSoft активно набирает сотрудников для Project Skyline, и в объявлениях о вакансиях подтверждается, что игра будет использовать движок Unreal Engine 5. Работа все еще находится на ранних стадиях разработки, а релиз запланирован на период после 2025 года, так что до появления игры в действии еще несколько лет.

Вместо того чтобы разрабатывать MMO Horizon своими силами, Sony, по всей видимости, решила сотрудничать с NCSoft, у которой больше опыта в разработке такого рода продукции, чем у Guerrilla Games. На данный момент официальное название игры звучит как "Land of Salvation", но поскольку до релиза еще далеко, оно может измениться.

У Sony был амбициозный план выпустить в ближайшие несколько лет до двенадцати онлайновых игр, но после проблем с такими проектами, как The Last of Us Factions, которые были отменены, Sony ограничила это число шестью собственными онлайновыми играми (так называемыми "первыми лицами"). Учитывая это, объединение с NCSoft может быть правильным шагом, так как компания сможет использовать ее сильные стороны, продолжая наращивать собственный опыт в разработке многопользовательских игр.

Мы должны признать, что MMO в интересной и уникальной вселенной Horizon - это очень увлекательная идея, и мы будем с нетерпением ждать анонса этого проекта.