Модели VARCO смогут генерировать более реалистичные NPC, сюжетные линии и диалоги.

Несмотря на то, что технология генерирующего искусственного интеллекта существует менее года, ее уже можно встретить повсюду: с ее помощью мы пользуемся Интернетом, решаем сложнейшие задачи компьютерного кодирования и даже улучшаем диалоги в популярных игровых франшизах. В среду компания NCSoft, южнокорейский разработчик и издатель игр, создатель долгоиграющей MMORPG Guild Wars, объявила о разработке четырех новых моделей большого языка ИИ, получивших название VARCO, которые помогут оптимизировать разработку будущих игр.

Фото: NCSoft

VARCO ("Via AI, Realize your Creativity and Originality", если правильно выразиться) - это как квартет разработанных компанией языковых моделей, так и все продукты и сервисы, которые компания планирует создать на их основе. Согласно релизу NCSoft, в число этих потенциальных продуктов входят "цифровые люди, генеративные платформы ИИ и модели разговорного языка".

Четыре модели - это VARCO, базовая LLM, а также Art, Text и Human. Первой будет выпущена модель LLM - корейская версия доступна 16 августа, а англоязычная и двуязычная версии появятся к концу месяца. Для начала LLM будет обучен на 1,3, 6,4 и 13 ББ параметрах, а более крупные версии станут доступны позднее в этом году.

"Наш LLM обучается на наборах данных, которые либо находятся в открытом доступе для предварительного обучения, либо собраны из Интернета, либо созданы собственными силами", — сообщил по электронной почте Engadget Джехи Ли (Jehee Lee), руководитель компании NCSOFT. "Мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить работу LLM и генерировать текст, который не подрывает общечеловеческие ценности".

"Для создания высококачественных наборов данных NC использует конвейер, в котором собранные данные анализируются и оцениваются по различным аспектам (например, формат, содержание, этика) и дорабатываются на основе наших собственных критериев", — продолжил Ли.

Позднее в этом году появятся версии LLM с более крупными параметрами, что позволит системе получать более тонкие и полные ответы. "С увеличением размера модели возрастает ее производительность, — отмечает Ли, — но соответственно возрастают и эксплуатационные расходы". Поэтому, продолжает он, крайне важно, чтобы разрабатываемые модели были одновременно и вычислительно мощными, и вычислительно легкими.

"NC накопила технологии снижения веса и оптимизации моделей, поскольку мы применяем технологии машинного перевода и NLP в реальном времени в наших играх, требующих крупномасштабной обработки трафика в реальном времени", — пояснил Ли. "На основе полученного опыта мы планируем в будущем разрабатывать и последовательно выпускать высокопроизводительные облегченные модели, специализированные для различных индивидуальных задач".

Три дополнительных сервиса будут основаны на этой базовой модели. VARCO Art, генератор текста в изображение, как сообщается, будет способен точно копировать работы конкретных художников (разумеется, с их разрешения). "При наличии десятков иллюстраций, последовательно выполненных художником, генеративные модели могут быть обучены выявлять достаточное количество признаков определенного стиля, таких как раскраска, штрихи и контуры", — говорит Ли. "Пока художники или эксперты могут заметить разницу, но обычным людям нелегко отличить, сгенерировано ли это искусственным интеллектом или нет".

Кроме того, VARCO Text позволяет генерировать и управлять основными настройками игры, включая сюжетные сценарии и мировоззрение персонажей, а VARCO Human - "интегрированный инструмент для создания, редактирования и управления цифровыми людьми", говорится в релизе. Art, Text и Human могут использоваться и управляться в рамках пакета VACRO Studio, который будет доступен в 2024 году.

Первоначально модели VARCO будут использоваться для оптимизации процесса разработки игр, так же как и Ghostwriter от Ubisoft. Однако, по словам Ли, VARCO отличается тем, что это "специальный вертикальный ИИ, который может напрямую решать конкретные болевые точки независимо от отрасли и сферы деятельности".

"Генерирующая модель может быть использована для планирования, разработки и эксплуатации игр", — говорит Ли. "Можно создавать и редактировать мировоззрение игры, имя персонажа, его тип и атрибуты. Кроме того, создаются диалоги для конкретных ситуаций и квесты, адаптированные к регионам, а также сопровождающие их изображения".

Как и Ghostwriter, VARCO не может работать в изоляции. "Для получения сложных результатов нам необходимы окончательное человеческое суждение и дополнительная работа", — говорит Ли. Он утверждает, что "технология генеративного ИИ будет способствовать дальнейшему повышению ценности человеческого труда".

По словам Ли, если позволить ИИ решать низкоуровневые повторяющиеся задачи, которые постоянно тормозят разработку игр, то люди смогут "сосредоточиться на более сложных задачах". "Результаты работы генеративного ИИ не будут конечным продуктом, а скорее послужат вдохновением для людей и помогут им быстро достичь более высоких целей с помощью эмерджентных и масштабных возможностей ИИ".

Но игры - это только начало для устремлений NC в области ИИ. "Мы хотим создать новые предприятия с высокой добавленной стоимостью, выходя в различные области, помимо игр", — сказал Лэсс. "Я думаю, что мы можем продвигать наш ИИ в любой промышленной области, а не только в одной". NC планирует обратить внимание на новые развивающиеся области, в которых мы можем ожидать большего потенциала и синергии в сочетании с ИИ, такие как мода, жизнь, здоровье, мобильность, биология, робототехника и контент.