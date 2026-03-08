Будущее студии соавтора серии Yakuza и разработчика GANG OF DRAGON с Ма Дон-соком, оказалось под вопросом

Ещё в декабре разработчики из Nagoshi Studio Inc. представили тизер своей первой игры: Gang of Dragon. Однако, по словам источников Bloomberg, уже в пятницу сотрудников компании разработчика уведомили о том, что NetEase прекратит финансирование студии c мая этого года.

По словам другого источника, NetEase решила отказаться от финансирования, после того, как обнаружила, что для разработки игры понадобятся дополнительные 7 миллиардов иен (44.4 миллиона долларов). Теперь Nagoshi Studio пытается найти новых инвесторов (пока безуспешно) и ведет переговоры с NetEase по использованию уже разработанных игровых материалов. Студия Nagoshi была основана в 2021 году, после того как Тошихиро Нагоши, один из самых известных японских разработчиков игр, решил покинуть Sega Sammy Holdnigs Inc. и начать независимую карьеру.