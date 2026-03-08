Сайт Конференция
rar
Bloomberg: NetEase прекратила финансирование студии Нагоши Сатору
Будущее студии соавтора серии Yakuza и разработчика GANG OF DRAGON с Ма Дон-соком, оказалось под вопросом

Ещё в декабре разработчики из Nagoshi Studio Inc. представили тизер своей первой игры: Gang of DragonОднако, по словам источников Bloomberg, уже в пятницу сотрудников компании разработчика уведомили о том, что NetEase прекратит финансирование студии c мая этого года.

По словам другого источника, NetEase решила отказаться от финансирования, после того, как обнаружила, что для разработки игры понадобятся дополнительные 7 миллиардов иен (44.4 миллиона долларов). Теперь Nagoshi Studio пытается найти новых инвесторов (пока безуспешно) и ведет переговоры с NetEase по использованию уже разработанных игровых материалов. Студия Nagoshi была основана в 2021 году, после того как Тошихиро Нагоши, один из самых известных японских разработчиков игр, решил покинуть Sega Sammy Holdnigs Inc. и начать независимую карьеру.

#игры #netease #gang of dragon #nagoshi st
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Redneck_prm_blog
10:29
Это только вишенка на торте того одноразового недоразумения, что сейчас выдают за современный мотор. Турбополторашка, форсированная до значений серьезного спортивного мотора из нулевых, при этом алю...
У гибридных автомобилей может возникать специфическая проблема с бензиновым двигателем
Vassiss Puppkinn
10:14
Протухает не любое дизельное топливо ЕВРО5, а био. Или с добавлением биотоплива. Это печально, тк у биотоплива отличная смазывающая способность.
У гибридных автомобилей может возникать специфическая проблема с бензиновым двигателем
кот Макрос
09:56
Если так будет - например, для карт Озона при покупке на Озон кэшбек 7% (условно), то вообще супер. Интересно как тогда будут выкручиваться банки? Типа, кэшбек в России отменят?
Цена товара на маркетплейсах перестанет зависеть от способа оплаты
usr721
09:25
Если не видеть дальше своего носа, то и ОК.
Cтатические испытания нового российского лёгкого самолёта «Танго» успешно завершены
usr721
09:25
Ужас - подобные боты-писаки.
Cтатические испытания нового российского лёгкого самолёта «Танго» успешно завершены
Andrei Chepin
08:39
А ещё можно собрать все расщётки у голубых завернуть в фольгу и будет ракета гейропная .
Европейцы предложили концепт частично многоразовой ракеты для конкуренции со Starship
Andrei Chepin
08:34
Чё докопались до них всё равно деньги идут от банков и в банки маркеиплейсов тоже . Походу валить начинают чем хуже для населения тем лучше для горстки людей .
Цена товара на маркетплейсах перестанет зависеть от способа оплаты
Andrei Chepin
08:28
А где снимок со своей приставки и ещё какой ping в играх ?
Как геймеры получают 100% скидки на игры PlayStation 5
serascer
07:59
Для работы лучше IPS скорее всего ничего и нету.
Эксперт показал степень выгорания OLED-монитора после двух лет интенсивного использования
Бектур Муратов
07:59
А лучше qdel(true NanoLed)
Эксперт показал степень выгорания OLED-монитора после двух лет интенсивного использования
