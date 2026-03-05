Игра примечательна тем, что её созданием занимается всего лишь один автор на голом энтузиазме и без особого бюджета.

В Steam состоялся релиз симулятора принятия решений (или, как иногда игру называют в отзывах к ней, «симуляторе смерти» – подчёркивается наличие более сотни способов печального для игрового персонажа завершения карьеры несостоявшегося будущего монарха) в вымышленном королевстве средневековья.

Автор проекта, занимающийся им в одиночку, описывает своё творение как "пошаговый симулятор управления королевством, с акцентом на принятие решений" и честно признаётся в использовании нейросетей: с помощью них создавались иллюстрации и осуществлялась вычитка диалогов после их перевода на иностранные языки. При этом в озвучке игры использованы реальные голоса: к примеру, русскоязычная версия игры «говорит» голосом актёра дубляжа Сергея Майского.

Может быть интересно

Игрок оказывается в роли претендента на престол правителя территорий, переживающих период упадка. Предстоит решить целый ряд задач:

Строительство и восстановление зданий и построек, найм рабочий и управление вассалами.

Поиск баланса во взаимоотношениях с четырьмя основными группами: аристократией, армией, простолюдинами и церковью.

Игра состоит из четырёх отдельных актов с самостоятельным сюжетом. В каждом из этих актов по 25 шагов и более двух сотен заданий и событий. Причём часть их них становится доступными только при повторном прохождении. Успешное прохождение этих 100 шагов приведут игрока к финалу игры – коронации.

На текущий момент стратегия уже имеет 88% положительных отзывов в Steam. Среди минусов игроки указывают на неприятную AI озвучку (её можно отключить) и отталкивающие AI арты, а в плюсах – интересный сюжет и большую вариативность прохождения сюжета.

В честь релиза игру можно приобрести со скидкой 33%. На странице игры в Steam также доступна демоверсия.