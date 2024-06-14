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Ubisoft подтвердила вывод Prince of Persia: The Lost Crown в Steam
Новая игра из популярной франшизы Prince of Persia, The Lost Crown, официально подтверждена к выходу в Steam. Игроки смогут манипулировать временем, решать сложные головоломки и сражаться с могущественными врагами, чтобы помочь принцу вернуть мир и гармонию в свой народ.

Ubisoft, ведущий разработчик и издатель видеоигр, подтвердил долгожданные новости для фанатов легендарной франшизы: Prince of Persia: The Lost Crown выйдет в Steam. Эта новость стала сюрпризом для сообщества геймеров, так как предыдущие игры серии были эксклюзивами для консолей и мобильных платформ. Теперь же игроки ПК смогут окунуться в захватывающее приключение принца Персии и испытать магию этой классической франшизы.

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Prince of Persia: The Lost Crown является продолжением культовой серии, которая началась в 1989 году с выхода оригинальной игры Prince of Persia. С тех пор франшиза прошла долгий путь, покорив сердца миллионов игроков по всему миру. Новая игра обещает возродить дух оригинала, предлагая захватывающий сюжет, динамичный геймплей и, конечно же, легендарную акробатику принца.

"Мы невероятно рады представить Prince of Persia: The Lost Crown сообществу Steam", - сказал Бенуа Ричер, креативный директор Ubisoft. - "Prince of Persia - это одна из наших самых любимых франшиз, и мы стремились создать игру, которая бы уважала ее богатое наследие, одновременно предлагая свежий и захватывающий опыт. Мы не можем дождаться, когда игроки смогут вновь присоединиться к принцу в его эпическом путешествии".

В Prince of Persia: The Lost Crown игроки вновь возьмут на себя роль бесстрашного принца, который должен спасти свой королевство от зловещей силы, угрожающей погрузить мир в хаос. Вооруженный своим легендарным мечом и невероятными акробатическими способностями, принц должен исследовать древние руины, сражаться с опасными врагами и решать сложные головоломки, чтобы восстановить потерянную корону и вернуть мир в свое королевство.

Одна из главных особенностей игры - это ее визуальная эстетика. Prince of Persia: The Lost Crown сочетает в себе красочную графику и плавную анимацию, которые стали визитной карточкой франшизы. Окружающая среда детально проработана, от величественных дворцов до таинственных подземелий, создавая атмосферу, которая погружает игроков в мир Персии.

Геймплей в Prince of Persia: The Lost Crown также обещает быть захватывающим. Игроки смогут выполнять невероятные акробатические трюки, бегать по стенам, прыгать с балконов и сражаться с врагами в динамичных боях. Принц также обладает способностью манипулировать временем, что позволяет ему замедлять или отматывать время, чтобы избежать ловушек или переигрывать сложные ситуации.

Кроме того, в игре будет представлен широкий спектр персонажей, как старых, так и новых. Фанаты франшизы будут рады увидеть возвращение некоторых любимых персонажей, а также встретить новых союзников и врагов. История раскроет тайны прошлого принца и представит новых злодеев, стремящихся захватить его королевство.

Для Ubisoft Prince of Persia: The Lost Crown представляет собой возможность вновь погрузиться в мир, который очаровал игроков на протяжении многих лет. "Prince of Persia - это франшиза, которая всегда была близка сердцам наших разработчиков", - сказал Пьер-Люк Лантри, продюсер игры. - "Мы хотели создать игру, которая бы не только удовлетворила ожидания фанатов, но и привлекла новое поколение игроков. Мы уверены, что Prince of Persia: The Lost Crown станет достойным дополнением к серии и оставит неизгладимое впечатление у игроков".

#игры #ubisoft #steam #релиз #prince of persia #приключения.
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