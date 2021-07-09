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Motorola выпустила смартфон на Snapdragon 750G с Android 11 по цене 299 долларов

Новинка называется Motorola One 5G UW Ace.
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Американская компания представила обновлённую версию смартфона One 5G Ace. Новинка называется Motorola One 5G UW Ace. Она уже поступила в продажу по официальной рекомендованной производителем цене 299 долларов. Первыми купить смартфон могут жители Соединённых Штатов.

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В новинке установлен 6,7-дюймовый дисплей с центральным круглым отверстием для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Экран построен на базе выполненной по технологии IPS матрицы, которая имеет разрешение Full HD+.

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Сенсор для сканирования отпечатков пальцев остался на тыльной панели. Motorola продолжает совмещать его в своих смартфонах с фирменным логотипом. Сзади также нашлось место для тройной основной камеры, разрешение которой составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Аппаратным базисом выступает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 750G. Мобильный процессор выполнен по нормам 8-нанометровой технологии, поддерживает сети 5G с миллиметровым диапазоном mmWave и работает при поддержке 4 ГБ оперативной памяти. Накопитель рассчитан на хранение 64 ГБ данных.

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Motorola One 5G UW Ace работает под управлением фирменной прошивки My UX. Проприетарное программное обеспечение в свою очередь основано на базе операционной системы Android 11. Также отметим наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА*ч и поддержки технологии Near Field Communication.

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