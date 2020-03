Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Разгон графического ускорителя – это весьма безопасная процедура по сравнению с разгоном процессора. Он не лишит вас гарантийного обслуживания и позволит повысить производительность в играх на 10%. Кроме того, для разгона GPU не нужно танцевать с бубном над настройками BIOS, а необходимо только несколько программных инструментов. На сайте Hardware Times появилась короткая инструкция по повышению частоты памяти и частоты GPU видеокарт. Об этом мы и поговорим далее.

реклама

Для начала нужно обзавестись программным обеспечением GPU-Z и MSI Afterburner. Также рекомендуется использовать игру со встроенным бенчмарком для оценки производительности, например, Deus EX: Mankind Divided, The Division 2 или Shadow of the Tomb Raider.

реклама

В приложении MSI Afterburner вы увидите частоты GPU и памяти, напряжение на ядро и температуру, которая должна составлять менее 75 градусов. Если она превышает эту отметку, нужно решить проблему с перегревом, прежде чем приступать к разгону видеокарты.

реклама

частота GPU;

температура GPU;

потребление энергии;

PerfCap Reason.

В MSI Afterburner нужно выкрутить на максимум три ползунка, как показано на изображении выше: Core Voltage, Power Voltage и Temp Limit. Далее добавляйте 100 МГц к частоте GPU. Запускайте игру в оконном режиме и GPU-Z. В приложении вы увидите массу опций, а следить нужно за четырьмя пунктами:

Если игра работает без проблем минут 20, а температура и потребление энергии находятся на прежнем уровне, можете радоваться – вам удалось повысить частоту GPU на 100 МГц. После этого повысьте частоту чипа ещё на 100 МГц. И не забывайте следить за основными параметрами видеокарты.

реклама

Если в процессе повышения частоты появились артефакты или игра просто выключилась, то стоить обратить внимание на пункт PerfCap Reason. Он укажет причины, по которым не удалось повысить частоту видеочипа. Это может быть напряжение, температура или мощность. Или всё сразу.

реклама

С видеокартами AMD ситуация обстоит немного иначе. Опция PerfCap Reason недоступна, в связи с чем вам самостоятельно придётся следить за температурой и потребляемой мощностью. В случае превышения лимита вас ждёт троттлинг.

Оверклокинг памяти – более простая процедура. Здесь приложение GPU-Z не понадобиться. Можете закрывать его и повышать частоту в MSI Afterburner, пока не увидите проблем на экране.