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NVIDIA готовит для DLSS 3 плагина Unreal Engine новый оптимизированный пресет
Официально о нём ещё не объявили
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При интеграции технологии NVIDIA DLSS 3 в игры разработчикам доступны различные профили, которые позволяют адаптировать технологию в соответствии с игровым процессом, например, в зависимости от того, насколько он динамичен. Эти профили обозначаются латинскими буквами. На сегодняшний день официально представлено шесть профилей: от A, который лучше справляется с работой при недостатке исходной информации о векторах движения, до F, который хорошо справляется с ореолами, пишет VideoCardz. Недавняя презентация команды Unreal Engine (UE), посвящённая различным возможностям DLSS 3 в UE 5.2, непреднамеренно раскрыла новый пресет G, который ещё не упоминался в документации плагина для UE 5.

Источник: Unreal Engine, YouTube и VideoCardz

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На данный момент неизвестно, какие оптимизации включает в себя профиль G, но специалисты TechPowerUp ожидают появления этой информации в ближайшее время, когда NVIDIA опубликует в общем доступе обновлённую документацию по DLSS 3. Можно предположить, что новый профиль DLSS 3 будет настроен для борьбы с ореолами при генерации кадров с использованием ИИ, ореолы возникают при резких изменениях сцены, которые не может предугадать алгоритм.

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Источники
Unreal Engine, YouTube
VideoCardz
TechPowerUp
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#nvidia #unreal engine
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