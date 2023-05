За 400 долларов придётся играть с настройками

Появились первые обзоры представленной на прошлой неделе 8-гиговой видеокарты среднего класса NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с рекомендованной ценой 399 долларов США. Новинка подверглась критике из-за малого по современным меркам объёма видеопамяти, а также низкой пропускной способности памяти, последнее NVIDIA пыталась парировать увеличенным объёмом кэша 2-го уровня, но не все сочли доводы убедительными. Теперь можно оценить реальную производительность, если кратко, новинка быстрее RTX 3060 Ti и даже иногда приближается к RTX 3070 в 1080p, но многие рецензенты считают преимущество незначительным, а с увеличением разрешения оно становится ещё меньше.

Специалисты YouTube канала Hardware Unboxed не рекомендуют видеокарту к покупке, по их мнению, рассматривать её можно при цене 300 долларов США. В Hardware Unboxed показали, что модель в современных играх подвержена типичным проблемам 8-гиговых видеокарт и иногда снижение настроек не решает их, а при цене 400 долларов подбором оптимального сочетания низко-средне-высоких настроек заниматься как-то не очень хочется.

На максималках фризы наблюдаются в The Last of Us Part I, в Resident Evil 4 Remake, в Callisto Protocol с трассировкой лучей, A Plague Tale Requiem с трассировкой вообще неиграбельна, в Forspoken можно заметить подгрузку текстур, а в Halo Infinite бывают проблемы с текстурами растительности. Например, снижение настроек до высоких решит проблему для Callisto Protocol, а вот для A Plague Tale Requiem не совсем — фризы всё ещё встречаются.

Средние результаты в 1080p. Источник: TechPowerUp

По данным TechPowerUp, в 1080p прирост производительности от поколения к поколению составляет всего лишь 12%, хотя в тесте Hardware Unboxed это вообще 7%. Тем не менее, преимущества есть, видеокарта получилась очень эффективной, холодной и тихой, поддерживает современные технологии, такие как NVIDIA DLSS 3 с генерацией кадров и кодирование AV1. При цене 400 долларов серьёзную конкуренцию новинке составляет AMD Radeon RX 6700 XT, она не поддерживает озвученные выше технологии, хуже в трассировке лучей, но зато имеет 12 ГБ видеопамяти и дешевле (около 320 долларов за рубежом), при этом не сильно уступает в традиционной растеризации, около 7%. При цене 350 долларов RTX 4060 Ti смотрелась бы лучше, считают в TechPowerUp.