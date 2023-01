Ранее высокие и эпические настройки в DX12 могли привести к критической ошибке.

Intel продолжает работу над графическими драйверами и исправляет несколько досадных проблем в новом бета-выпуске 31.0.101.4034 для дискретных видеокарт Arc Alchemist, а также решений, интегрированных в процессоры Intel Core 11-, 12- и 13-го поколений. В случае дискретных видеокарт Arc серии A устранили критическую ошибку в Fortnite при выборе высоких и эпических настроек графики с графическим API DX12. Для интегрированной графики процессоров Intel Core устранили проблемы в DX11 игре Sonic Frontiers, где были замечены аномалии с отображением текстур и графикой в целом.

Из списка известных проблем ещё в предыдущем стабильном выпуске 4032 пропало упоминание о неработающей на видеокартах Arc технологии Hairworks в The Witcher 3, также были исправлены проблемы с отображением воды в Payday 2 и производительностью в God of War. Список известных проблем остаётся достаточно большим и для видеокарт Arc в нём по-прежнему присутствуют такие игры, как Diablo II: Resurrected, Warhammer 40,000: Darktide, A Plague Tale: Requiem, Conqueror’s Blade и Call of Duty: Vanguard — в данных наименованиях могут наблюдаться критические ошибки или графические аномалии.

