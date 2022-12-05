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Microsoft начинает предлагать во время установки Windows 10 обновление до Windows 11
Это возможно в случае установки достаточно свежих версий Windows 10 и наличия подключения к Интернету.
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Sunrise King, Unsplash

Широкое развёртывание Windows 11 началось в мае этого года, но пользователи переходят на новую версию операционной системы не торопясь, с осторожностью. Доля Windows 11 неуклонно растёт, но Windows 10 всё ещё в лидерах. Например, по статистике игровой платформы Steam, в ноябре Windows 10 была установлена на 65% компьютеров пользователей, а любители игр, обычно, быстрее переходят на новое оборудование и программное обеспечение. Уже в скором времени расстановка может измениться, Microsoft предпринимает дополнительные шаги для ускорения темпов миграции пользователей на новую ОС. Теперь во время одного из этапов установки Windows 10, при соблюдении определённых условий, пользователи получат предложение обновиться до Windows 11, сообщает Neowin.

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Если во время установки Windows 10 компьютер имеет выход в Интернет, пользователь может получить предложение обновиться до Windows 11 во время этапа предварительной настройки Windows as Out of Box Experience (OOBE). Данная возможность добавляется в OOBE обновлением KB5020683, которое «…устанавливается во время процесса Windows OOBE, если доступно подключение к Интернету», — отмечает ресурс со ссылкой на описание обновления Microsoft. Применение этого обновления возможно к версиям Windows 10 2004 (сборки 19041.630 от 10 ноября 2022 года или 19041.610 от 29 октября 2022 года), 20H2, 21H1, 21H2 и 22H2 в редакциях «Домашняя» и «Профессиональная».

Источник:
Microsoft
Neowin
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#microsoft #windows
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