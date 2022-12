Рекомендация признана ошибочной.

Markus Winkler, Unsplash

На днях состоялся релиз гоночной аркады Need for Speed Unbound, игра получила довольно положительные отзывы, но, похоже, не обошлось без нюансов технического плана. Сообщалось, что некоторые владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 во время игрового процесса столкнулись с проблемами вывода изображения на дисплей: засветы, мерцание и пр. Первоначально посчитали, что причина в новых видеокартах и на форуме поддержки Electronic Arts (EA) сотрудники рекомендовали владельцам GeForce RTX 40 обновить их BIOS. Причём никакого специального BIOS конкретно для решения проблемы с Need for Speed Unbound не выпускалось, приведённая ссылка вела на инструмент обновления NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool версии 1.2, который был выпущен ранее для решения проблемы отсутствия изображения при включении ПК до момента входа в операционную систему.

Теперь выясняется, что BIOS видеокарт всё-таки ни при чём, сообщение на форуме EA обновили и теперь игрокам, столкнувшимся с проблемой, рекомендуют обновить BIOS материнской платы: «Мы видели сообщения о проблемах с засветами/миганием дисплея у пользователей высокопроизводительных ПК (с Nvidia RTX 40-й серии). После тестирования мы нашли решение — обновить BIOS материнской платы. Пожалуйста, обратитесь к странице поддержки производителя материнской платы, чтобы получить последнюю версию BIOS». А что касается видеокарт: «Ранее было ошибочно указано, что решение требует обновления VBIOS видеокарты», — отмечается на форуме.

Need for Speed Unbound поддерживает технологии NVIDIA DLSS 3, на данный момент работающие только на видеокартах серии GeForce RTX 40. В DLSS 3 включён генератор кадров на базе ИИ, который может повысить кадровую частоту в два раза и особенно может быть полезен в процессорозависимых играх.