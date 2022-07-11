Игры начнут использовать преимущества быстрых накопителей.

В ближайшем будущем игры должны начать использовать все преимущества быстрых твердотельных накопителей NVMe с интерфейсом PCIe. Сейчас разницу между ними и SATA SSD заметить сложно, но технология Microsoft DirectStorage API должна изменить это. Игровые данные смогут быстро загружаться прямо в память видеокарты и со временем разработчики начнут использовать эту технологию для развития игровых движков.

Вопрос: Есть ли планы по интеграции DirectStorage непосредственно в движок?

Ответ: Да, хотя я не могу сказать, когда именно. Когда DirectStorage будет хорошо поддерживаться файловой системой UE, Nanite и VT будут первыми на очереди, чтобы использовать его возможности. Brian Karis, Unreal Engine Forums

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Первой игрой, объявившей о поддержке Microsoft DirectStorage API стала Forspoken, к сожалению, её релиз перенесли на конец января следующего года. Но есть и хорошие новости, связанные с этой технологией. Как сообщает Neowin, в сессии вопросов и ответов Ask Unreal Anything научный сотрудник отдела графики Брайан Кэрис (Brian Karis) подтвердил, что движок Unreal Engine 5 (UE5) получит поддержку DirectStorage API — технология позволит улучшить процессы, связанные с виртуализированной геометрией Nanite и виртуальным текстурированием.