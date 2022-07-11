Рассматривается «двухуровневый биннинг».

AMD подтвердила, что будущие графические процессоры RDNA 3 состоят из нескольких чиплетов. Однако точно неизвестно, будет ли разделён на несколько чиплетов GCD (Graphic Complex Die) главный графический кристалл. Так или иначе, AMD занимается этим сложным вопросом и решает проблемы для эффективного распределения нагрузки между отдельными графическими чиплетами GCD.

реклама

Один из множества новых патентов AMD «Системы и способы для распределённого рендеринга с использованием двухуровневого биннинга» описывает возможный подход для распределения нагрузки между GCD, сообщает ComputerBase. В общих чертах, если в монолитном GPU процесс разделения нагрузки (биннинг) одностадийный, изображение разбивается на отдельные блоки с определённым количеством пикселей для обработки на вычислительных блоках CU (Compute Unit), то двухуровневый биннинг состоит из двух этапов.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Один из чиплетов будет главным, остальные включаются в работу, если текущая нагрузка ему не по силам. После начальной обработки и частичного затенения вершин главным чиплетом сцена грубо разделяется на блоки и распределяется для дальнейшей дообработки между отдельными GCD. В свою очередь, уже на чиплетах происходит вторичный точный биннинг. В патенте AMD отмечает, что описываемый принцип не требует высокоскоростного соединения между GCD.