Во многих играх паритет, но в чувствительных к памяти проектах преимущество Ryzen может быть огромным.

Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D, вероятно, последний и лучший игровой процессор компании для платформы AM4. Новинка не обладает ни самыми высокими частотами в линейке, ни самым большим количеством ядер, вместо этого предлагается 100 МБ кэш-памяти и для игр это куда важнее. По оценкам компании, больший кэш позволит поднять игровую производительность в среднем на 15%, таким образом процессор сможет конкурировать с флагманскими решениями конкурента. Так это или нет смог выяснить ресурс XanxoGaming, авторам которого уже удалось приобрести процессор.



Источник: Пример, где производительность равна, но по редким событиям преимущество у Ryzen.Источник: XanxoGaming

реклама

В XanxoGaming сравнили системы на базе AMD Ryzen 7 5800X3D и Intel Core i9-12900KF, обе работали с оперативной памятью DDR4-3200 CL14 и видеокартой GeForce RTX 3080 Ti в исполнении Founders Edition. Чтобы максимально исключить влияние видеокарты, тестирование проводилось в разрешениях 1080p и 720p для 11 игр. В результате новинка AMD показала отличные результаты, производительность либо держится на уровне конкурента, либо намного выше. В 1080p наибольшая разница наблюдается в таких играх как Shadow of the Tomb Raider, The Witcher 3 и Final Fantasy XV: примерно от 10% до 29%. В других играх системы выступили примерно на одном уровне, это были Borderlands 3, Control, Death Stranding, F1 2020 и Metro Exodus.

Игры, где Ryzen 7 5800X3D выигрывает больше всего. Источник: XanxoGaming

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Тестирование доказывает, что для игр важна не только вычислительная производительность ядер, но и скорость работы подсистемы памяти. Причём специалисты уже отмечали, чем динамичнее игра и чем чаще она обращается к памяти, тем больше будет прирост. Было бы любопытно взглянуть на производительность в киберспортивных проектах, она высока на любом современном процессоре, но интересно, насколько 3D V-cache позволит повысить частоту кадров.