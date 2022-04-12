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Комплексный игровой тест AMD Ryzen 7 5800X3D показал преимущество над Intel Core i9-12900KF до 29%
Во многих играх паритет, но в чувствительных к памяти проектах преимущество Ryzen может быть огромным.
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Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D, вероятно, последний и лучший игровой процессор компании для платформы AM4. Новинка не обладает ни самыми высокими частотами в линейке, ни самым большим количеством ядер, вместо этого предлагается 100 МБ кэш-памяти и для игр это куда важнее. По оценкам компании, больший кэш позволит поднять игровую производительность в среднем на 15%, таким образом процессор сможет конкурировать с флагманскими решениями конкурента. Так это или нет смог выяснить ресурс XanxoGaming, авторам которого уже удалось приобрести процессор.

Пример, где производительность равна, но по редким событиям преимущество у Ryzen.
Источник: XanxoGaming

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В XanxoGaming сравнили системы на базе AMD Ryzen 7 5800X3D и Intel Core i9-12900KF, обе работали с оперативной памятью DDR4-3200 CL14 и видеокартой GeForce RTX 3080 Ti в исполнении Founders Edition. Чтобы максимально исключить влияние видеокарты, тестирование проводилось в разрешениях 1080p и 720p для 11 игр. В результате новинка AMD показала отличные результаты, производительность либо держится на уровне конкурента, либо намного выше. В 1080p наибольшая разница наблюдается в таких играх как Shadow of the Tomb Raider, The Witcher 3 и Final Fantasy XV: примерно от 10% до 29%. В других играх системы выступили примерно на одном уровне, это были Borderlands 3, Control, Death Stranding, F1 2020 и Metro Exodus.

Игры, где Ryzen 7 5800X3D выигрывает больше всего. Источник: XanxoGaming
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Тестирование доказывает, что для игр важна не только вычислительная производительность ядер, но и скорость работы подсистемы памяти. Причём специалисты уже отмечали, чем динамичнее игра и чем чаще она обращается к памяти, тем больше будет прирост. Было бы любопытно взглянуть на производительность в киберспортивных проектах, она высока на любом современном процессоре, но интересно, насколько 3D V-cache позволит повысить частоту кадров.

Источник:
XanxoGaming
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#amd #amd ryzen #процессор
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