Возможно, самое время попробовать Linux?

Сегодня были выпущены достаточно значительные обновления для DXVK и VKD3D-Proton, которые необходимы для работы Windows игр на Linux и занимаются транслированием Direct3D и DirectX вызовов в Vulkan. Возможно, приостановка продаж продукции Microsoft подтолкнёт большее количество Россиян попробовать операционные системы на базе Linux, ведь даже игры там уже работают достаточно хорошо.

В DXVK версии 1.10 была улучшена производительность в таких играх как Assassin's Creed: Origins, Elex II, God of War, GTA IV, Quantum Break и многих других. В VKD3D-Proton 2.6 исправили ошибки рендеринга в Horizon Zero Dawn, сбои при запуске Final Fantasy VII: Remake и Warframe, а также вылеты в Guardians of the Galaxy. Внесены некоторые исправления в Elden Ring — игра с первого дня прекрасно работает на Linux, но требовались небольшие оптимизации, в том числе, в этой и других играх увеличилась скорость загрузки. Также исправлены ошибки рендеринга в Age of Empires: IV. В технической части новой версии VKD3D-Proton стоит отметить появление поддержки Shader Model 6.6, а также снижение нагрузки на процессор в некоторых операциях.