Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

NVIDIA сообщила о расширении семейства вычислительных платформ HGX AI. К ним присоединяется ускоритель A100 с HBM2e видеопамятью объемом 80/40 ГБ и интерфейсом PCIe, а также сетевая платформа NDR 400G InfiniBand, созданная с входящей в состав NVIDIA компанией Mellanox, и программное обеспечение Magnum IO GPUDirect Storage.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Вариант ускорителя A100 в форм-факторе SXM4 компания представила еще в ноябре прошлого года, теперь появился его PCIe аналог с аналогичной функциональностью. Кроме различия в интерфейсе и форм-факторе можно отметить меньший тепловой пакет PCIe варианта, он ограничен 250 Вт, что существенно меньше, чем у 400-ваттной A100 SXM4. В основе A100 графический процессор с 6912 CUDA-ядрами и HBM2e видеопамять объемом 80 или 40 ГБ с огромной пропускной способностью: в первом случае она достигает 1935 ГБ/с, а во втором — 1555 ГБ/с.

Функция GPUDirect Storage схожа с технологиями RTX IO и Microsoft DirectStorage для потребителей. Она позволяет напрямую перемещать данные с быстрого NVMe накопителя в видеопамять, ускоряя загрузку, снижая задержки ввода-вывода и высвобождая ресурсы центрального процессора.