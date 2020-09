Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Официальное эмбарго на обзоры и первые тесты видеокарт GeForce RTX 30 спадет в понедельник, 14 сентября. Но уже сейчас известны первые результаты производительности RTX 3080 в играх и синтетических бенчмарках, которые позволят понять, стоит ли разбивать копилку для покупки новой видеокарты NVIDIA Ampere.

Несколько дней назад китайский техно-блогер TecLab опубликовал результаты тестирования RTX 3080, которые были в скорости удалены администрацией платформы-видеохостинга. NVIDIA тщательно следит за информацией в сети и старается не допускать преждевременного появления любых результатов. Конечно, пользователи успели увидеть и сохранить данные из обзора. Но вопрос подлинности представленных данных оставался открытым. Чтобы понять, действительно ли продемонстрированные TecLab результаты являются реальными, портал VideoCardz связался с рядом технических изданий, которые получили тестовые образцы новой видеокарты от NVIDIA и уже успели протестировать новинку.

Сравнение показало, что результаты тестирования TecLab близки к результатам, полученным в тестовых лабораториях других изданий. Чтобы сформировать четкую картину позиционирования RTX 3080 относительно видеокарт предыдущего поколения Turing, все результаты были сведены в таблицу с абсолютными и относительными показателями.

Представителям VideoCardz удалось получить результаты других тестовых лабораторий для Shadow Of The Tomb Raider и FarCry New Dawn. По мнению представителей портала, Shadow Of The Tomb Raider позволяет оценить эволюцию производительности технологий NVIDIA RTX и DLSS, а FarCry New Dawn —продемонстрировать, насколько низким может быть преимущество RTX 3080 в разрешении 1080p. При таком разрешении наибольшая разница между RTX 3080 и RTX 2060 SUPER составляет всего 11%. Но при повышении разрешения до 1440p и 2160p разница становится гораздо более значительной.

Что интересно, в Shadow Of The Tomb Raider включение RTX и DLSS не увеличило отрыв, а сократило его. Это очень странно, поколения видеокарт Ampere должно быть гораздо производительнее при использовании этих технологий. Вероятно, существует проблема с недоработанным драйвером и недостаточной оптимизацией для новой архитектуры.

В наборе тестовых сцен 3DMark RTX 3080 оказалась в среднем на 24% быстрее, чем RTX 2080 Ti и на 37% быстрее, чем RTX 2080 SUPER.