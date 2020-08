Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Студия CD Projekt RED анонсировала новую игру во вселенной «Ведьмак». The Witcher: Monster Slayer — игра с дополненной реальностью для мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android. В The Witcher: Monster Slayer игрокам предстоит охотиться на фантастических монстров. Игра напоминает проекты похожие на Pokemon Go, но Monster Slayer намного мрачнее, а вместо причудливых и забавных зверей вас ожидают злобные и отвратительные монстры.

В Monster Slayer большой упор сделан на боевую составляющую. Игроки будут исследовать мир вокруг них, отслеживая, изучая и сражаясь с различными монстрами, как новыми, так и уже знакомыми по серии игр «Ведьмак».

Чтобы одержать победу над монстром, придется изучить его особенности в бестиарии, использовать время суток и влияние реальных погодных условий. Подготовка является ключом к победе над серьезными врагами, придется варить зелья и масла, создавать бомбы и приманки для монстров, а также улучшать своего персонажа прежде чем бросить вызов новым монстрам.

Не забыли и про ведьмачьи знаки — боевая магия будет доступна в дополненной реальности. Помимо сражений с прячущимися поблизости монстрами, игра также содержит богатые сюжетные квесты, вдохновленные другими играми из этой серии.

Дата выхода игры на данный момент неизвестна. Разработчик опубликовал трейлер The Witcher: Monster Slayer и призывает подписаться на новостную рассылку, чтобы быть в курсе ближайших новостей по новому проекту.

