Недавно в сети появилась информация о поиске корпорацией Sony новой игровой студии для приобретения в ближайшие месяцы. Компании нужно больше эксклюзивных игр PlayStation в новом поколении для усиления конкурентоспособности в условиях жесткой борьбы с другими игровыми платформами. Похоже, что компания Microsoft не хочет отставать от японского гиганта и собирается приобрести не просто игровую студию, а игровое подразделение одного из крупнейших концернов по производству развлекательного контента в США.

Как сообщает портал VG247 со ссылкой на отчет ресурса The Information, Microsoft выразила заинтересованность в приобретении игрового подразделения Warner Bros, которое, в случае успешной сделки, будет выпускать эксклюзивные проекты для нового поколения консолей Xbox и, возможно, персональных компьютеров под управлением Windows 10.

Warner Bros в настоящее время принадлежит американской телекоммуникационной компании AT&T, но транснациональный корпоративный гигант рассматривает возможность продажи Warner Bros для погашения части своих долгов, которые оцениваются в $154 миллиарда.

Анонимные источники, приближенные к The Information, подтвердили, что другие потенциальные покупатели включая компании Take Two Interactive, EA и Activision Blizzard также заинтересованы в покупке игрового подразделения Warner Bros, но на данный момент между AT&T и потенциальными покупателями не было подтверждено никаких контактов. По некоторым данным, AT&T стремится форсировать продажу компании.

Если Microsoft выйдет на первое место среди конкурентов, то приобретение игрового подразделения Warner Bros даст ей полный доступ к ряду знаменитых франшиз и игр, включая Batman и Harry Potter. Новая игра Batman, находящаяся в стадии разработки, предположительно представляет собой перезапуск франшизы в обновленной вселенной, а ожидаемая, но еще не анонсированная ролевая игра про Гарри Поттера ожидается к 2021 году. Эти обстоятельства действительно делают студию выгодным приобретением, которое может обеспечить нового владельца потенциальными хитами на годы вперед. Кроме этого, Warner Bros недавно зарегистрировали официальные домены для игр Suicide Squad и Gotham Knights.

Складывается очень интересная ситуация, если Microsoft действительно приобретет игровое подразделение Warner Bros и сделает новые игры эксклюзивными для Xbox, то нас ждет феерическая конкуренция между Xbox и PlayStation. Забавным моментом является то, что на одной консоли вы сможете играть в эксклюзивную серию игр «Бэтмэн» (Batman), а на другой консоли в серию игр «Человек Паук» (Spider Man).