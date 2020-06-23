Electronic Arts готовит переиздания семи своих популярных игр, включая часть серии Need for Speed
Компания Electronic Arts (EA) набирает обороты, радуя поклонников анонсами новых игр. Новые звездные войны Star Wars: Squadrons, обновленные спортивные игры, в том числе FIFA 21 и Madden NFL 21. И это далеко не все. В скором времени должны появиться первые подробности о новой части Battlefield. Кроме этого EA восстанавливает старые партнерские отношения, например, игры EA снова доступны в цифровом сервисе Steam от Valve. В честь этого события все игры лучили неплохую скидку. А по последней информации EA готовит переиздания ряда своих наиболее успешных проектов, среди них известная многим часть серии игр Need for Speed.
По официальным заявлениям в течение следующих 12 месяцев на Switch появятся семь новых игр. Среди них Burnout Paradise, доступный владельцам Switch с 19 июня, а также Apex Legends, который появится позже. В дополнение к Burnout и Apex Legends, EA подтвердила, что FIFA 21 и Lost In Random также выйдут на Switch.
рекламаТри оставшиеся игры официально не подтверждены, но надежные источники портала VentureBeat, приближенные к EA, раскрыли оставшиеся проекты. Одной из игр станет проект от команды Velan Studios, специализирующейся на инди-играх. Затем EA вернется к ремастерам гоночных игр. В качестве продолжения Burnout Paradise издатель собирается выпустить обновленную версию Need For Speed: Hot Pursuit образца 2010 года. Наконец, EA собирается перенести свою последнюю игру Plants vs Zombies на Switch. Plants vs Zombies Battle for Neighborville должна появиться на консоли Nintendo в следующем году.
Таким образом, полный список из семи игр EA, которые появятся на Nintendo Switch в этом и начале следующего года включает:
- Burnout Paradise
- FIFA 21
- Apex Legends
- Lost in Random
- Velan Studios game
- Need For Speed: Hot Pursuit
- Plants vs Zombies Battle for Neighborville
рекламаНо не стоит расстраиваться если у вас нет Nintendo Switch, велика вероятность, что компания готовит сюрприз для всех поклонников игр Need for Speed Underground. На официальной странице Need for Speed в twitter был опубликован намек на следующую часть, в котором звучит легендарное «эрон-дон-дон» из композиции Get low в исполнении американского рэпера Лил Джон (англ. Lil Jon) и коллектива The East Side Boyz.
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