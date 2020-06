Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Electronic Arts (EA) набирает обороты, радуя поклонников анонсами новых игр. Новые звездные войны Star Wars: Squadrons, обновленные спортивные игры, в том числе FIFA 21 и Madden NFL 21. И это далеко не все. В скором времени должны появиться первые подробности о новой части Battlefield. Кроме этого EA восстанавливает старые партнерские отношения, например, игры EA снова доступны в цифровом сервисе Steam от Valve. В честь этого события все игры лучили неплохую скидку. А по последней информации EA готовит переиздания ряда своих наиболее успешных проектов, среди них известная многим часть серии игр Need for Speed.

Однако новые ремастеры предназначены только для пользователей игровой приставки Nintendo Switch. Во время презентации EA Play на прошлой неделе EA сообщила, что наконец-то расширяет поддержку Nintendo Switch. Фанаты уже несколько лет просят EA портировать большее количество игр на популярную консоль от Nintendo.

По официальным заявлениям в течение следующих 12 месяцев на Switch появятся семь новых игр. Среди них Burnout Paradise, доступный владельцам Switch с 19 июня, а также Apex Legends, который появится позже. В дополнение к Burnout и Apex Legends, EA подтвердила, что FIFA 21 и Lost In Random также выйдут на Switch.

Три оставшиеся игры официально не подтверждены, но надежные источники портала VentureBeat , приближенные к EA, раскрыли оставшиеся проекты. Одной из игр станет проект от команды Velan Studios, специализирующейся на инди-играх. Затем EA вернется к ремастерам гоночных игр. В качестве продолжения Burnout Paradise издатель собирается выпустить обновленную версию Need For Speed: Hot Pursuit образца 2010 года. Наконец, EA собирается перенести свою последнюю игру Plants vs Zombies на Switch. Plants vs Zombies Battle for Neighborville должна появиться на консоли Nintendo в следующем году.

Таким образом, полный список из семи игр EA, которые появятся на Nintendo Switch в этом и начале следующего года включает:

Burnout Paradise

FIFA 21

Apex Legends

Lost in Random

Velan Studios game

Need For Speed: Hot Pursuit

Plants vs Zombies Battle for Neighborville

Но не стоит расстраиваться если у вас нет Nintendo Switch, велика вероятность, что компания готовит сюрприз для всех поклонников игр Need for Speed Underground. На официальной странице Need for Speed в twitter был опубликован намек на следующую часть, в котором звучит легендарное «эрон-дон-дон» из композиции Get low в исполнении американского рэпера Лил Джон (англ. Lil Jon) и коллектива The East Side Boyz.