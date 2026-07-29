На GPU термоинтерфейс с фазовым переходом Honeywell PTM7950.

Бренд PowerColor представил видеокарту AMD Radeon RX 9050 8 ГБ в исполнении Reaper. Модель оснащается системой охлаждения с двумя вентиляторами на двойных шарикоподшипниках, также отмечается применение термоинтерфейса с фазовым переходом Honeywell PTM7950 для графического процессора. В линейке Reaper представлены видеокарты с дизайном без изысков, подсветка в данной линейке не предусмотрена.

Источник изображения: PowerColor (и далее)

Без учёта кронштейна длина видеокарты составляет 200 мм, высота 100 мм, а толщина 40 мм (достаточно двух слотов расширения). На кронштейне расположились три видеовыхода, два DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b. В спецификациях подтверждается поддержка интерфейса PCIe 5.0 x16, что довольно неожиданно для видеокарты такого класса. Тактовые частоты и рекомендации по питанию стандартные: в режиме ускорения видеокарта может разгоняться до 2600 МГц, а для её работы рекомендуется блок питания мощностью не менее 450 Вт и наличие свободного кабеля питания с 8-контактным коннектором PCIe.

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Более подробные характеристики RX 9050 8 ГБ стали известны накануне, стоит упомянуть наличие 16 вычислительных блоков RDNA 4 и видеопамять GDDR6 общим объёмом 8 ГБ, шина 128-битная, чипы памяти 18 Гбит/с. Видеокарта предназначена для игр в разрешении 1080p на средних и высоких настройках графики.