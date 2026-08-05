Учёные предложили способ сократить численность населения вдвое к 2200 году — с помощью образования и свободы выбора

Команда международных специалистов разработала масштабную долгосрочную стратегию, которая, как они надеются, поможет значительно уменьшить воздействие человеческой деятельности на окружающую среду. Так, в свежем выпуске журнала Sustainable Development был представлен прогноз: при постепенном изменении демографической ситуации население Земли к 2200 году может сократиться с текущих 8,3 миллиарда человек до 4 миллиардов.

Исследователи предполагают, что такой исход событий будет иметь значительный экологический результат. По их оценкам, если население сократится вдвое, это приведёт к заметному уменьшению потребления ресурсов и выбросов. Кроме того, снизится напряжённость в борьбе за основные ресурсы — воду, пахотные земли, а также продукты питания. В то же время появится возможность восстановить природные экосистемы и вернуть дикую природу в её естественное состояние.

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Основной принцип данной концепции заключается в том, что она полностью основана на добровольном выборе. Исследователи отвергают идею какого-либо принуждения и сосредотачиваются на обеспечении доступа девочек к образованию, особенно в странах с низкими доходами, а также на разработке и реализации программ планирования семьи. Согласно мнению исследователей, когда у женщин есть возможность решать, хотят ли они стать матерями, рождаемость естественным образом снижается до уровня, необходимого для поддержания численности населения, или даже ниже.

В регионах, где уже сейчас наблюдается дефицит ресурсов, авторы видят особую пользу от такого сценария. Замедление роста населения поможет снизить нагрузку на местную экономику и инфраструктуру, а в будущем — улучшить качество жизни. При этом подчёркивается, что речь идёт не о срочных шагах, а о плавной трансформации, рассчитанной примерно на 200 лет.