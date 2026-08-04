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Global_Chronicles

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Три модели Casio Master of G получили золотое покрытие и корпуса из углеродного волокна
Casio официально представила коллекцию Master in Horizon Gold — три модели часов из линеек Mudmaster, Mudman и GravityMaster в коричнево-золотой гамме.
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Японский производитель Casio анонсировал коллекцию Master in Horizon Gold. В серию вошли три модели из линеек Master of G — Mudmaster, Mudman и GravityMaster. Часы получили одинаковое коричнево-золотое оформление, но разную начинку.

©Casio

Все три модели имеют безели с ионным покрытием под золото, коричневые металлические акценты, корпуса из биоразлагаемого углеродного волокна и ремешки из биоразлагаемой смолы. Однако по функциональности и весу они различаются.

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Mudmaster GG-B100XMH-5A — самый тяжелый (104 грамма). Работает от батареи CR2025, есть Bluetooth, но нет радиосинхронизации. Помимо альтиметра, барометра, компаса и термометра, оснащен шагомером.

©Casio

Mudman GW-9500MH-5 весит 88 граммов. Использует солнечную батарею Tough Solar и радиокоррекцию Multi-Band 6, Bluetooth отсутствует. Данные с трех датчиков выводятся на двусторонний дисплей.

©Casio

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©Casio

GravityMaster GR-B300H-5A — самый легкий (71 грамм). В отличие от других, не имеет датчиков ABC, вместо них — двойной часовой пояс, завинчивающаяся головка и вращающийся дисковый индикатор на 9 часах (секундомер и индикатор заряда). Работает от солнца и имеет Bluetooth.

Цены в Японии: Mudmaster — 60 500 иен (ок. 31 200 руб.), Mudman — 63 800 иен (ок. 32 900 руб.), GravityMaster — 49 500 иен (ок. 25 500 руб.). Ожидается, что серия появится и на других рынках, как это было с аналогичной коллекцией в 2024 году.

#япония #casio #g-shock #наручные часы #лимитированная серия #mudmaster #mudman #gravitymaster #master of g
Источник: notebookcheck.net
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