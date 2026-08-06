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Обзор и тестирование корпуса SAMA V43 Black

Это корпус в стиле «аквариум» с двумя стеклянными панелями и шестью вентиляторами, ориентированный на массовый сегмент, но при этом отличающийся удобной компоновкой и достаточным пространством для сборки.
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Оглавление

Вступление

В последнее время популярность набирают корпуса типа «аквариум» – без левой боковой стойки. Это обеспечивает лучший обзор и имитацию большого внутреннего пространства с открытым доступом.

Для этого левая боковая и передняя стеклянные панели должны надёжно фиксироваться в раме, а сама она должна быть достаточно жёсткая. Ведь на верхней панели может размещаться радиатор системы жидкостного охлаждения, который своим весом создает определённую нагрузку на конструкцию рамы. И часть этой нагрузки должна ложиться на стеклянные панели, которые с этой задачей легко справляются. Их всё чаще делают съёмными, что позволяет снять их на короткое время, чтобы продемонстрировать окружающим сборку в, так сказать, открытом доступе. И поскольку такие корпуса рассчитаны на обзор или демонстрацию, предполагается его установка на самом видном месте, например, на столе. Из-за этого разъёмы и кнопки часто делают в нижней части, и напольное расположение становится неудобным. Всё это нужно учитывать при выборе корпуса и обращать на эти детали особое внимание.

Всё бы ничего, но компоненты компьютера сильно нагреваются и тепло нужно отводить, а глухие стеклянные панели этому не сильно способствуют. Обычно делают приток снизу и с правого бока, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, а вытяжка работает назад и вверх. Именно такой корпус я хотел сегодня рассмотреть. Модель SAMA V43 Black не самая бюджетная, но и не премиальная, а примерно среднего уровня, поэтому я подготовил для нее достаточно среднюю сборку.

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В данной модели штатно установлено шесть вентиляторов с ARGB-подсветкой, а также хаб для их коммутации и возможности подключения к материнской плате, чтобы управлять ими через ПО централизовано. Также я планировал установить необслуживаемую систему жидкостного охлаждения (AIO) с радиатором на 360 мм. Встанет ли радиатор, и как это всё будет работать?

Упаковка и комплектация

Коробка SAMA V43 Black достаточно крупная, изготовлена из обычного картона. Её габариты составляют 500 х 270 х 530 мм, масса – 8.2 кг. По бокам в картоне есть прорези, которые загибаются внутрь и образуют ручки.

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Оформление снаружи лаконичное. С продукцией этого бренда я уже сталкивался и поэтому был не сильно удивлён. На упаковке мы видим только небольшую цветную наклейку с изображением корпуса и крупную таблицу со спецификацией.

Остальные части коробки практически пустые. Сверху и снизу она заклеена скотчем. Там нет никакой полезной информации. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть небольшую наклейку с цветным изображением устройства. На ней же указано наименование модели. С противоположной стороны всё повторяется, а на одном из торцов расположена подробная спецификация. Например, из неё можно узнать, что в комплекте идет шесть вентиляторов.

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Есть ещё краткое описание на нескольких языках, включая русский.

После открытия коробки выясняется, что корпус расположен верхней панелью вверх. Он зажат в две части каркаса, который выполнен из вспененного полиэтилена.

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Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки скрыт внутри корпуса.

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Он состоит из инструкции, гарантийной карты и пакета с аксессуарами. Их не так много, но есть всё самое необходимое.

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  • Несколько стяжек;
  • Комплект разных винтов;
  • Адаптер для закручивания втулок;
  • Запасные пластиковые фиксаторы панелей в раме.

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В комплекте есть сразу шесть вентиляторов с ARGB-подсветкой и специальный хаб для них. Поэтому на самом деле комплект богаче, чем может показаться. Корпус обошёлся в 5500 рублей. Это не даром, но и не так уж дорого за такое устройство в комплекте с вентиляторами.

Дизайн и особенности

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Корпус SAMA V43 Black средних размеров, формат согласно описанию Mid Tower. Габариты «башни» по спецификации 461 х 220 х 490 мм. Масса – 6.9 кг. Основную часть веса обеспечивают стеклянные панели, которых здесь две: боковая и передняя. Они обе съёмные, а на это ещё идут металлические крепёжные пластины, которые приклеены к стеклу.

Стекло закалённое, толщина его у всех панелей одинакова – 3 мм. Изначально все стеклянные панели заклеены прозрачной плёнкой.

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На остальных металлических панелях корпуса предусмотрены вентиляционные отверстия для обеспечения притока и вытяжки воздуха. Например, стальная правая боковая панель оборудована группой крупных отверстий. Сеток там нет, поэтому придётся их делать самостоятельно. Дело в том, что они находятся в зонах, где обеспечивается приток воздуха.

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В нижней части корпуса есть тоннель, а его боковая панель слева перфорирована мелкими отверстиями для доступа воздуха. Поскольку данная модификация оборудована вентиляторами, то снизу размещены сразу три по 120 мм. Блок питания длиной до 260 мм здесь устанавливается в нижнем тоннеле, поэтому вентиляторы пришлось разместить над ним.

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С одной стороны получается приток воздуха снизу, а с другой – вентиляторы могут мешаться в процессе эксплуатации корпуса, а точнее при сборке. Например, будет сложнее подобраться к нижним разъёмам на материнской плате, да и про установку карт расширения в нижний слот можно смело забыть. Я уже не в первый раз пользуюсь такими корпусами и данная конструкция достаточно удобна для сборки.

Спереди вентиляторы не устанавливаются, потому что там находится стеклянная панель, как и слева. Рама корпуса стальная, в местах соединения её элементов используются заклёпки. Толщина металла составляет примерно 0.6 мм. Металл тонкий, но прочный. Ничего не гнётся, не мнётся и не люфтит. Изготовление хорошее. Всё подогнано ровно, щели и производственные дефекты отсутствуют. Слой краски толстый, корпус не царапается об воздух.

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Основное назначение такого корпуса – это максимальный обзор внутреннего пространства. Поэтому при сборке нужно аккуратно и незаметно проложить кабели спереди, чтобы они не бросались в глаза. Также желательно подобрать красивые комплектующие, на которые можно любоваться.

Это касается подсветки на модулях оперативной памяти, материнской плате и видеокарте. Также неплохо бы всё это синхронизировать через приложение, поскольку штатный хаб можно подключить к материнской плате и управлять скоростью вращения крыльчаток вентиляторов через ШИМ, а также синхронизировать подсветку.

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У хаба есть множество своих собственных режимов, и некоторые достаточно симпатичные.

У этого корпуса нет передней левой стойки, поэтому часть нагрузки ложится на переднее стекло. Оба стёкла хорошо заторцованы друг к другу с минимальным зазором, поэтому появляется эффект свободного пространства внутри. Изначально стеклянные панели обклеены плёнкой и эффект немного портится, но после ее снятия задумка становится понятна.

Обе панели фиксируются классическими стальными шарами в пластиковых фиксаторах. Держатся панели очень надёжно.

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Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На обоих находятся выступы, которые устанавливаются в специальные отверстия на раме, затем сверху стальные шарики фиксируются специальными пластиковыми элементами.

По периметру можно заметить полосу шириной 1.5 см. Такие полосы есть на обеих стеклянных панелях за исключением переднего левого угла. Это сделано специально для создания лучшего обзора и поэтому стойка в этом месте отсутствует.

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Надёжно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше всего, потому что всё можно сделать быстро и просто. Правда, иногда кажется, что стекло вот-вот лопнет от усердия.

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Правая стальная стенка фиксируется аналогичным образом. Основное отличие не только в материале, из которого они изготовлены, но и в размерах, потому что правая идёт до самого низа, а левая только до нижнего тоннеля.

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Снизу выступы вставляются в раму, а сверху стальные шары удерживаются пластиковыми фиксаторами, которые расположены в раме.

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Панель ровная, внутренняя панель утоплена вглубь, но не очень сильно.

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Передней левой стойки здесь нет, поэтому передняя панель играет важную роль, связанную с жёсткостью всей конструкции. Рама крепкая, но при отсутствии стойки часть нагрузки ложится на переднее стекло. При этом передняя панель съёмная и механизм у неё такой же, как у боковых.

Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Металл не кажется тонким, рама получилась прочная и жёсткая.

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Начнём детальное изучение корпуса снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она фиксируется небольшими выступами со всех сторон. Её можно мыть и пылесосить. Сетка занимает небольшое пространство, как раз под вентилятор блока питания.

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Корпус стоит на четырёх пластиковых ножках с прямоугольными мягкими вставками. Они попарно соединены пластиковыми перекладинами. За ними по центру этих прямоугольников проделаны отверстия для крепления этих ножек.

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Каждая из них крепится при помощи винта к основанию. Вместо резины здесь используются небольшие прямоугольные вставки из мягкого пористого материала.

Корпус стоит очень хорошо, и сдвинуть его трудно. А в собранном виде под тяжестью всех компонентов системы он стоит как прикрученный. Здесь появляется ещё один нюанс. Одной стойки нет, поэтому хвататься за стеклянные панели я бы не рекомендовал. Всё нужно делать максимально аккуратно.

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Сверху корпус тоже отлично проветривается, поскольку сама верхняя панель с крупными отверстиями и сверху на магнитах фиксируется большая по площади сетка с мелкими отверстиями. Она легко снимается, её можно мыть и пылесосить. Если снять ее, можно заметить крепёжные отверстия для радиатора системы жидкостного охлаждения. Сетка занимает не всю верхнюю панель, а где-то 5/6.

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Кнопок сверху нет. Поскольку корпус рассчитан на настольную установку, то они расположены снизу, причём так, что на пол ставить корпус вообще не вариант. Иначе придётся наклоняться до поверхности пола, чтобы включить компьютер или вставить флешку, что неудобно.

Все кнопки и разъёмы выведены вбок и сдвинуты ближе к передней панели. Здесь мы видим кнопки Power, Reset, а из разъёмов присутствуют два USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C. Индикаторов нет, а Reset можно использовать как кнопку для переключения режимов подсветки. Штатно именно так она и подключена к хабу. Ещё есть один комбинированный 3.5 мм джек для наушников и микрофона.

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Ещё раз напомню, что передняя панель съёмная. Ничего не мешает при сборке её снять, а при её завершении поставить обратно. Теоретически можно использовать корпус вообще без передней и левой боковой панели.

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Изначально в корпусе смонтировано шесть вентиляторов размера 120 х 120 х 25 мм. Три установлено снизу, два – на внутренней боковой панели, ещё один – сзади на выхлоп. Только у одного последнего нормальная классическая крыльчатка. У остальных пяти она обратная и вентиляторы работают на приток, а не на вытяжку.

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Вентилятор, который находится в задней части, можно регулировать по высоте. Для этого предусмотрены четыре длинных прорези, чтобы можно было его свободно перемещать и фиксировать потом винтами.

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Установка радиатора системы жидкостного охлаждения предполагается сверху. Блок питания устанавливается в нижний тоннель.

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Сзади ещё находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не очень дорогой, поэтому здесь они выламываются.

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Два жёстких диска размера 3.5” можно разместить в корзине, которая также прячется внутри тоннеля. Сама корзина простая, но вместе с тем функциональная.

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Основные особенности выяснили, пора переходить к сборке.

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Тестовый стенд

Тестирование корпуса SAMA V43 Black проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: SAMA L70 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (SKhynix A-die);
  • Видеокарта: Acer Predator Bifrost Radeon RX 9070 XT OC 16 Гбайт (2210 / 2700 / 2518 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

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Сборка системы

Корпус не предназначен для установки материнских плат с обратным расположением разъёмов. Поэтому пришлось использовать классическую системную плату формата ATX.

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Корпус просторный и удобный. Можно сначала установить материнскую плату, а затем уже всё остальное. Радиатор СЖО на 360 мм устанавливается без каких-либо трудностей. Я пробовал использовать разные вентиляторы. Штатные от корпуса работают на приток, поэтому работа системы охлаждения может оказаться недостаточно эффективной.

Сборка системы проходит легко и просто, благо доступ есть ко всему. Блок питания у меня был модульный, но даже если бы был обычный, то кабели всё равно поместились бы внутри. Вентиляторы на нижнем тоннеле сверху – это хорошо для охлаждения, но при сборке они могут доставить немного хлопот, хорошо, что они легко снимаются. При этом их можно не вынимать полностью, а просто сдвинуть в сторону.

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Ещё проблемы могут возникнуть с огромными пучками кабелей от вентиляторов, ведь у каждого из них по два кабеля, у которых по два коннектора для последовательного соединения. Вместе они образуют пучок. Хорошо, что места много, и это всё можно разместить без труда. Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий. Внутри остаётся свободное место, главное не делать толстых жгутов. Боковая панель со стеклом также закрывается без проблем.

После сборки системы можно запустить ее и посмотреть, как она работает.

Все вентиляторы оборудованы четырёхконтактным разъёмом и возможно ШИМ-управление. После запуска системы все вентиляторы замедляются. Если дать нагрузку, то скорость вращения увеличивается и шум возрастает. Эффекты подсветки можно настраивать через приложение материнской платы.

Результаты тестов

Для проверки корпуса на практике использовался тест OCCT для разогрева процессора и видеокарты, который неплохо справляется с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов SAMA V43 Black и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы в штатном режиме (Def);
  • Все вентиляторы в штатном максимальная скорость (MAX).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

SAMA V43 Black – красивый корпус с хорошим оснащением, который отлично справился с тестовой сборкой. Его цена вполне соответствует стоимости остальных компонентов. К тому же, если собирать ПК чисто для игр, можно выбрать платформу AMD Socket AM5, где процессор, к примеру, AMD Ryzen 7 9800X3D будет не такой горячий.

SAMA V43 Black доступен в двух цветах: чёрном и белом. В зависимости от выбранного решения будет отличаться цвет вентиляторов, которых тут шесть штук. Кроме того, здесь есть две крупных стеклянных панели, и корпус действительно напоминает аквариум. Всё изготовлено качественно и аккуратно. Модель больше ориентирована на массовый сегмент. Об этом косвенно свидетельствует толщина металла и выламывающиеся заглушки под карты расширения. При этом корпус достаточно крепкий и прочный, несмотря на то, что одной передней стойки у него нет. А ещё передняя панель здесь съёмная.

Благодаря своим габаритам корпус обеспечивает достаточно места для сборки. Доступ есть ко всему, даже когда материнская плата уже смонтирована. Собирать всё очень удобно. За правой боковой панелью находится огромная ниша. Тут можно легко спрятать и проложить большое количество кабелей, но я бы предпочёл использовать модульный блок питания, чтобы лишних проводов было меньше.

Кстати, о кабелях. От каждого из шести вентиляторов идёт два и ещё на концах у каждого по два коннектора. Вместе получается пучок. Именно поэтому некоторые производители предпочитают использовать проприетарные разъёмы у вентиляторов, чтобы от каждого из них шёл только один кабель с одним разъёмом. Сначала я полчаса распутывал всё это хозяйство, а потом пытался всё это соединить. С другой стороны, это удобно, можно разбить всё на несколько независимых линий. Радует, что изначально смонтирован специальный хаб, куда всё это хозяйство подключается. Удручает только то, что свободных портов не остаётся и все заняты.

Остается лишь добавить, что радиатор AIO системы охлаждения на 360 мм встал как родной, и в целом вся сборка прошла легко. Ещё понравилось наличие двух портов USB 3.0 и одного USB 3.1 Type-C.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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