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В прибрежных водах у юго-восточного Сахалина рыбаки ставным неводом поймали около 500 кг северной рыбы-собаки. Ранее этот вид встречался у берегов, но в таких объемах — впервые.

Ученые сахалинского филиала ВНИРО зафиксировали необычное событие: в районе юго-восточного побережья ставной невод принес около 500 кг северной рыбы-собаки. Этот тепловодный вид ранее встречался у берегов, но массовый вылов отмечен впервые.

© Andrey Nekrasov/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect

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Рыба-собака — нетипичный обитатель прибрежных вод Сахалина. Ее появление связывают с нагульной миграцией из южных районов Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Кроме того, в конце июля в районе портового города Холмска выловили крупную корифену — еще одного представителя тропической ихтиофауны.

Ученые объясняют эти подходы повышением численности тепловодных видов и потеплением воды в северных районах их ареалов. В последние годы к берегам Сахалина уже подходили синеперый тунец и японская скумбрия. Всего зафиксировано до 15 наименований тепловодных рыб.

В августе–сентябре специалисты ожидают появления новых субтропических видов. Институт проводит экспедиции для определения видового состава и составления прогноза для возможного промышленного вылова.