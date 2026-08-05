Ученые сахалинского филиала ВНИРО зафиксировали необычное событие: в районе юго-восточного побережья ставной невод принес около 500 кг северной рыбы-собаки. Этот тепловодный вид ранее встречался у берегов, но массовый вылов отмечен впервые.
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Рыба-собака — нетипичный обитатель прибрежных вод Сахалина. Ее появление связывают с нагульной миграцией из южных районов Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Кроме того, в конце июля в районе портового города Холмска выловили крупную корифену — еще одного представителя тропической ихтиофауны.
Ученые объясняют эти подходы повышением численности тепловодных видов и потеплением воды в северных районах их ареалов. В последние годы к берегам Сахалина уже подходили синеперый тунец и японская скумбрия. Всего зафиксировано до 15 наименований тепловодных рыб.
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В августе–сентябре специалисты ожидают появления новых субтропических видов. Институт проводит экспедиции для определения видового состава и составления прогноза для возможного промышленного вылова.