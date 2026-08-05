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Решение стало продолжением курса, который Индия проводит после выхода из российско-индийской программы FGFA.

Индия отказалась от рассмотрения Су-57 в качестве варианта пополнения парка ВВС истребителями пятого поколения. Предполагалось, что самый современный российский истребитель будет построен по лицензии индийским авиастроительным предприятием Hindustan с участием местных поставщиков. На аэродроме Aero India самолеты Су-57 и F-35A. Фото: ОАК

Более того, Россия выразила готовность делиться с Индией даже конфиденциальными техническими деталями. Россия предложила комплексную программу обучения «в области новых технологий для Индии, включая двигатели, оптоэлектронику, радары с активной фазированной антенной решеткой (AESA), элементы искусственного интеллекта, технологии малозаметности и передовое вооружение», подчеркнул представитель «Рособоронэкспорт» на авиасалоне в Дубае в ноябре 2025 года. Россия также поддержала бы интеграцию индийских систем в Су-57.

Однако в Индии традиционно все работает несколько иначе — и, по-видимому, Нью-Дели в конечном итоге не проявил достаточной заинтересованности в российском предложении. В любом случае, министр обороны Индии Р.К. Сингх недавно заявил порталу India Today, что его страна «не будет закупать новый вариант Су-57».

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Однако, по данным India Today, он также заявил, что приоритетом индийского правительства является модернизация существующего парка Су-30МКИ, который Индия уже производит по лицензии. Заявление министра обороны Индии «фактически означает, что Нью-Дели отклонил предложение России о лицензионном производстве Су-57Е в Индии», пишет портал «Авиация России».

Это решение является «продолжением индийской политики после выхода из российско-индийской программы создания истребителя пятого поколения (FGFA)», в рамках которой Россия и Индия некоторое время совместно работали над двухместной версией Су-57 для нужд Индии. Поскольку проект неоднократно превышал бюджет и сроки, Индия вышла из его разработки в 2018 году.

С тех пор Нью-Дели сосредоточился на разработке чисто индийского истребителя пятого поколения – хотя пока без каких-либо значительных результатов. Новый истребитель, получивший обозначение AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft – усовершенствованный средний боевой самолет), застрял на ранней стадии разработки; до настоящего времени были показаны только модели и макеты самолета.