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Beast of Reincarnation протестирована на ряде видеокарт Nvidia от GTX 1650 и RTX 2060 до RTX 5060
Тестовый ПК снабдили процессором Core i5-13600K.
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Новая экшен-RPG Beast of Reincarnation, дебютировавшая совсем недавно, привлекла внимание со стороны ряда геймеров и экспертов — в частности, в свежем видеоролике YouTube-канала Karan Benchmarks игру протестировали на целом ряде видеокарт Nvidia, включая GeForce GTX 1650, GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060 12 ГБ, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 5050 и GeForce RTX 5060.

Источник фото: Polygon/Game Freak/Fictions

Тестовый ПК, оснащённый процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • 1080p, самые низкие настройки, Native TAA: GTX 1650 – 27 fps/20 fps
  • 1080p, максимальные настройки графики и RT, Native DLAA: RTX 2060 – 48 fps/35 fps, RTX 2070 – 62 fps/50 fps, RTX 3050 – 44 fps/34 fps, RTX 3060 – 66 fps/52 fps, RTX 3060 Ti – 81 fps/58 fps, RTX 4060 – 77 fps/60 fps, RTX 5050 – 79 fps/58 fps, RTX 5060 – 88 fps/60 fps
  • 1440p, максимальные настройки графики и RT, Native DLAA: RTX 2070 – 47 fps/37 fps, RTX 3060 – 48 fps/39 fps, RTX 3060 Ti – 63 fps/46 fps, RTX 4060 – 58 fps/47 fps, RTX 5050 – 57 fps/44 fps, RTX 5060 – 70 fps/53 fps
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Как показывают результаты тестов, Beast of Reincarnation неплохо оптимизирована, что позволяет запустить игру с приемлемым fps даже на GTX 1650, хоть и на самых низких настройках, тогда как при максимальном качестве графической составляющей с RT в 1080p поиграть можно даже на RTX 2060 и RTX 3050.

При этом эксперт отмечает плохую масштабируемость игры — уменьшение настроек с максимальных до низких даёт прибавку всего в 6-10 fps, технология апскейлинга обеспечивает увеличение на 5-8 fps, а включение или выключение трассировки лучей (RT) на производительность практически не влияет.

#beast of reincarnation
Источник: youtube.com
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