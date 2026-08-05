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Global_Chronicles

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

АвтоВАЗ назвал минимальный ресурс новых двигателей Lada
Минимальная конструктивная планка ресурса двигателей Lada — 220 тысяч километров
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Глава управления проектированием силовых агрегатов АвтоВАЗа Григорий Лычев в беседе с изданием «Автоновости дня» обнародовал данные по ресурсу новых моторов, которые завод начал устанавливать на свои модели. В их число входят три свежих двигателя, включая 90-сильный агрегат для обновленной «Нивы».

Фото Иван Бахарев / «Автоновости дня»

По словам Лычева, конструкторы заложили в эти моторы минимум 220 тысяч километров пробега до серьезных вмешательств. Но это при условии, что владелец будет вовремя проходить техобслуживание и заливать качественное топливо с маслом. На практике, как заметил представитель АвтоВАЗа, некоторые экземпляры уже сейчас показывают 400–450 тысяч километров без капитального ремонта.

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На заводе применяют селективную сборку: автоматизированная система подбирает блоки, поршни, распределительные и коленчатые валы с минимальными допусками, чтобы все детали вставали друг к другу с идеальными зазорами. Именно такая подгонка, по словам инженеров, позволяет добиваться заявленного ресурса и даже перекрывать его в реальных условиях. Новые моторы постепенно заменят старые агрегаты, которые стояли на Lada предыдущих поколений. Повышенная живучесть — одно из главных преимуществ этих силовых установок, на которое делают ставку разработчики.

#автоваз #lada #двигатель #нива #ресурс #новый двигатель
Источник: avtonovostidnya.ru
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