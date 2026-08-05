Приключенческий фильм Sony и Marvel c Томом Холландом в главной роли достиг этой отметки всего за шесть дней мирового проката, продемонстрировав невероятный темп.

«Человек-паук: Новый день» собрал рекордные 360 миллионов долларов в свой первый уик-энд проката, превзойдя «Мстителей: Финал» (357 миллионов долларов). Это означает, что в списке самых кассовых дебютных уик-эндов появился новый лидер. Однако это не единственный рекорд. Фильм Sony и Marvel с Томом Холландом в главной роли в рекордные шесть дней собрал больше миллиарда долларов в мировом прокате, сообщило Variety. Источник: Sony Pictures/Courtesy Everett Collection

После премьерных выходных он уже заработал больше, чем «Одиссея» Кристофера Нолана за всё время проката. «Одиссея» казалась самым ожидаемым фильмом года. Билеты на показы в IMAX начали раскупаться за год до премьеры. И действительно, фильм стал хитом. Он вышел в прокат 17 июля. С тех пор он уже собрал более 911 миллионов долларов по всему миру, заняв пятое место в мировом прокате в этом году. Однако фильму «Человек-паук: Новый день» понадобилось всего шесть дней, чтобы выйти в лидеры и намного превзойти историческую сагу Нолана.

Итак, «Новый день» собрал больше миллиарда долларов всего за несколько дней. Часто фильмы достигают этого показателя только в самом конце мирового проката. Это говорит об успехе картины и о том, что зрители, вероятно, увидят новые ленты о приключениях Человека-паука.

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«Новый день» начинается сразу после событий «Человека-паука: Путь домой», когда мир забыл о Питере Паркере. Несмотря на это, Человек-паук продолжает бороться с преступностью. Супергерой тяжело переживает потерю своей девушки Эм-Джей (Зендая) и лучшего друга Неда (Джейкоб Баталон), поскольку ни один из них не помнит о существовании Паркера.

Предыдущие фильмы с Томом Холландом в роли Человека-паука были столь же успешными, что является явным сигналом для Marvel о том, что зрители хотят большего. После премьеры «Нового дня» главный продюсер Кевин Файги дал интервью Variety. На вопрос о планах снять новый фильм о Человеке-пауке с Холландом в главной роли президент Marvel Studios ответил: «Планы всегда есть». Это означает, что Marvel не исключает возможности запуска «Человека-паука 5».