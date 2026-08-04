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Global_Chronicles

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В гробнице китайского императора нашли 10 тонн монет и 115 кг золота
В китайской провинции Цзянси археологи вскрыли гробницу императора Лю Хэ, свергнутого через 27 дней после восшествия на престол.
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В 2011 году жители китайской деревни Гуаньси заметили подозрительный туннель у горы Годун. Археологи обнаружили шахту глубиной 15 метров, проложенную грабителями к внешней камере гробницы. Это запустило пятилетние спасательные раскопки, которые привели к одному из самых богатых археологических открытий в истории Китая.

Источник: агентство Синьхуа

За пять лет полевых работ археологи вскрыли девять гробниц, яму для захоронения колесниц и остатки укрепленного поселения площадью около 5 квадратных километров. Личность погребенного установили по нефритовой печати, найденной у пояса. Им оказался Лю Хэ — внук императора У, одного из самых могущественных правителей династии Хань. В 74 году до н.э. Лю Хэ взошел на трон, но через 27 дней был смещен царским двором за безрассудное поведение. Его понизили до статуса простолюдина, затем присвоили титул маркиза Хайхуня, от которого и пошло название гробницы. Он умер в возрасте чуть более тридцати лет, забытый историей до момента раскопок.

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Фото: Yang Yun-Chı Culture

Когда археологи вскрыли главную погребальную камеру, сокровища были сложены как гора. Итоговый подсчет, подтвержденный несколькими китайскими институтами, включал:

  • Более 10 тонн бронзовых монет у чжу — почти 2 миллиона отдельных экземпляров. Это крупнейшее количество монет, когда-либо найденное в одной гробнице династии Хань.
  • Более 115 килограммов золота: около 480 золотых предметов — слитки в форме копыт, плоские пластины и прямоугольные бруски. Эта коллекция признана самой богатой и разнообразной среди всех ханьских захоронений.
  • Бронзовое туалетное зеркало с изображением, которое исследователи считают древнейшим сохранившимся портретом Конфуция.
  • Тысячи бамбуковых планок, на которых записана версия «Аналектов Конфуция», считавшаяся утерянной около 1800 лет.
  • Погребальную яму для лошадей и колесниц — единственную такую находку к югу от реки Янцзы.

Источник: агентство Синьхуа

Некоторые источники завышали цифру найденного золота до 200 кг, но китайские археологические институты подтвердили вес в 115–120 кг — что по-прежнему остается беспрецедентным для одной гробницы эпохи Хань.

Фото: Yang Yun-Chı Culture

Гробница Хайхуньхоу считается наиболее хорошо сохранившимся аристократическим погребальным комплексом Западной династии Хань из всех когда-либо найденных в Китае. Лю Хэ, который правил менее месяца и был списан древними историками как неудачник, через две тысячи лет стал одной из наиболее изученных фигур благодаря своему богатейшему захоронению.

#китай #археология #золото #клад #монеты #гробница #династия хань #лю хэ
Источник: arkeonews.net
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