Русская литература давно вышла за рамки государственных границ и покоряет сердца миллионов читателей и киноманов. Сегодня захотелось вспомнить про работы Льва Толстого, Фёдора Достоевского, Бориса Пастернака и Владимира Набокова. Людей, показавших настоящую русскую душу всему миру. Парадоксально, но многие самые известные экранизации русской классики появились не в России, а за рубежом.

Источник: Кадр из драмы Эдриана Лайна «Лолита» производства кинокомпании Pathé

«Доктор Живаго» (1965) – Борис Пастернак, роман «Доктор Живаго»

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Пять премий «Оскар». Одна из самых кассово успешных картин мирового кинематографа. Нобелевская премия по литературе. Куча клюквы и признание во всем мире. Один из тех фильмов, о котором мало знают на постсоветском пространстве, так как книга и ее киноадаптация были запрещены в СССР.

Омар Шариф и Дэвид Лин снова объединились после «Лоуренса Аравийского» и сняли новый шедевр. Любовный треугольник на фоне революционной России, заснеженная Москва, снятая в знойной Испании, и балалайка как символ русской души. Один из немногих фильмов, рассказывающих историю участника тех событий с легким флером романтики.

Фильм стал парадоксом своего времени. Пока на Западе ругали все советское, история о России стала голливудским блокбастером. А на родине за публикацию этого романа можно было получить срок.

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Источник: Официальный плакат к кинокартине Дэвида Лина «Доктор Живаго» от студии Metro-Goldwyn-Mayer

«Лолита» (1962) – Владимир Набоков, роман «Лолита»

Первая экранизация провокационного романа, адаптированная лично Набоковым для большого экрана. Номинация Набокова на «Оскар» как сценариста. Так как фильм снимался в Европе, главными трофеями стали пять номинаций на «Золотой глобус» и статуэтка для Сью Лайон, сыгравшей Лолиту. Для главной героини фильм стал триумфом и проклятием – сыграв главную роль, ей запретили его смотреть ввиду возрастных ограничений в прокате.

Технически существует три истории об отношениях учителя и падчерицы, и у каждой своя трактовка произошедшего. Оригинальная книжная, сценарий для фильма от Набокова и видение Стэнли Кубрика, снявшего картину. Огромный фолиант и цензура сильно покромсали оригинальный замысел, заставив аккуратно обходить запреты и общественные ограничения.

Более поздняя экранизация подверглась жесточайшей цензуре и не попала ни в широкий прокат, ни на фестивали. Ирония современности – в пуританские шестидесятые фильмы имели больше свободы, чем сегодня.

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Источник: Арт-постер к картине Стэнли Кубрика «Лолита»

«Анна Каренина» (2012) – Лев Толстой, роман «Анна Каренина»

Лев Толстой является одним из самых экранизируемых писателей в истории человечества. Его истории лежат в основе более трехсот крупных картин. Небольшие локальные ленты и вовсе не поддаются подсчету. Если бы я выбирал истории по финансовой состоятельности, то девять мест из десяти заняли бы экранизации произведений единственного автора. Его работы идеально ложатся на кинополотно и адаптируются на простой и понятный язык режиссера. Простые и понятные истории находят отклик в сердцах людей во всех концах земного шара. Феномен Толстого в том, что он абсолютно космополитичен – иностранные режиссеры могут не понимать «русский дух» и тонкости культуры, но они безошибочно передают психологизм и масштаб человеческой души.

Долго выбирал между «Войной и миром» 1956 года и «Анной Карениной» 2012 года. Оба фильма заслуживают внимания, но старую картину многие пропустили, а вот свежая работа с Кирой Найтли еще на слуху.

Дорогое костюмированное представление, четыре номинации и одна статуэтка на «Оскаре», плюс десятки других, менее значимых наград. Художники и постановщики совершили невозможное: они превратили костюмы и декорации в самостоятельный киноязык.

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Источник: Цифровой пресс-кит фильма «Анна Каренина» (2012) в медиа-архиве Focus Features / Working Title Films

«Зимняя спячка» (2014) – Антон Чехов, по мотивам повести «Жена»

«Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля. Фильм, малоизвестный у нас, но полюбившийся западному зрителю. Как контраст мировым бестселлерам и дорогим проектам. Уникальное творение турецкого режиссера, перенесшего и адаптировавшего малоизвестное произведение к местному колориту.

Уникальный почерк Антона Чехова, русская душа и заснеженные просторы Анатолии создают свою неповторимую атмосферу. Фильм тяжелый, ближе к артхаусу, но понятный и с долгим послевкусием.

Источник: Пресс-кит фильма «Зимняя спячка» (Winter Sleep) кинокомпании Zeyno Film

«Идиот» (1951) – Фёдор Достоевский, роман «Идиот»

Фильм Акиры Куросавы. Недооцененный современниками и ставший легендарным много лет спустя. В данном списке он проходит под лозунгом «Наш Слоняра». Правильнее было бы представить фильм «Дерсу Узала» (1975), снятый по книгам великого русского путешественника Владимира Арсеньева, но японский режиссер снимал картину по приглашению советской стороны, поэтому она не является иностранной. А вот «Идиот» – это адаптация Фёдора Достоевского под реалии Японии после Второй мировой войны.

Фильм стал одной из главных трагедий в жизни Куросавы – студийные боссы урезали картину почти на полтора часа, вырезав многие сюжетные линии и серьезно изменив замысел режиссера. Тут стоит учитывать тот факт, что в том же 1951 году Куросава получил «Оскар» и «Золотого льва» за фильм «Расёмон». Японец был на пике своих возможностей и мастерства. Подобное кощунство сильно ударило по его внутреннему миру.

Источник: Обложки к фильму «Идиот», киностудия Shochiku

Александр Сергеевич Пушкин и другие классики

У русской литературы есть некоторые особенности, что будут непонятны зарубежному зрителю. Например, стихи Пушкина. Для нас история про «русалку на ветвях» понятна и проста, но люди, далекие от местной культуры, не смогут осознать многие скрытые смыслы. Из-за этой особенности киноадаптации классиков часто остаются локальными и не выходят в широкий прокат. Бывают интересные интерпретации, вроде «Евгения Онегина», но чаще всего это вольные вариации на тему, чем полноценные экранизации.

Источник: Промо-постер к фильму «Онегин», киностудия Baby One Productions

Послесловие

Можно долго рассуждать о политическом строе, руководстве, амбициях и полярности мира, но аксиомой останется всегда: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Русские и российские писатели уже полтора столетия остаются частью мирового культурного наследия. Их переводят, изучают, экранизируют. За век кинематографа были сняты тысячи крупных произведений, вдохновленных идеями из России. И пока существуют люди, готовые искать в книгах ответы на вечные вопросы, эти истории будут жить – на страницах романов и на большом экране.