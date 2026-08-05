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В Китае на руднике официально запустили первый в мире электрический карьерный самосвал с натрий-ионной батареей.

На китайском руднике Таншань Санью официально передали первый в мире электрический карьерный самосвал, работающий на натрий-ионных батареях. Машину разработали компании Hina Battery и Tonly Heavy Industry на базе модели TLE120.

Фото: Hina Battery

Аккумуляторная система «Хайсин» емкостью 676 кВт·ч имеет плотность энергии 165 Вт·ч/кг. Это позволяет использовать самосвал для перевозки тяжелых грузов на короткие дистанции. Быстрая зарядка от 0 до 100% занимает 20–25 минут. При частых циклах зарядки батарея сохраняет ресурс более 8000 циклов — этого хватает на весь срок службы машины.

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Натрий-ионные батареи работают в широком температурном диапазоне и в условиях холода теряют емкость значительно меньше, чем литий-ионные. Это особенно важно для открытых горных работ в северных регионах зимой. В отличие от дизельных аналогов, электрическая версия не дает выхлопов и снижает шум.

Самосвал уже направлен в реальные горные работы для сбора данных в высоконагруженных условиях.