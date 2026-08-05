Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Thermalright представила систему жидкостного охлаждения PV360 ARGB V2 с квадратным дисплеем
Охладитель совместим со всеми актуальными сокетами процессоров Intel и AMD
реклама

Компания Thermalright пополнила линейку необслуживаемых систем жидкостного охлаждения моделью Peerless Vision 360 ARGB V2. На водяном блоке новинки расположен съемный дисплейный модуль с квадратной IPS-панелью диагональю 3,95 дюйма. Экран с разрешением 480×480 пикселей и частотой обновления 60 Гц предназначен для вывода пользовательского контента различных форматов.

Источник изображения: Thermalright

реклама

За отвод тепла отвечает водяная помпа со скоростью вращения до 3000 об/мин и 27-миллиметровый радиатор. На радиаторе предустановлены три 120-миллиметровых вентилятора TL-N12-R9-S V2 на базе гидродинамических подшипников S-FDB со встроенной подсветкой.

Источник изображения: Thermalright

В комплект поставки входит фирменная термопаста TF7 и фиксаторы для шлангов. Охладитель совместим со всеми актуальными сокетами процессоров Intel и AMD, а гарантийный срок составляет 5 лет с покрытием рисков протечки.

Источник изображения: Thermalright

Система охлаждения Thermalright PV360 ARGB V2 доступна в черном и белом исполнениях по цене от 499 юаней(~$70).

#комплектующие #сборка пк #thermalright #жидкостное охлаждение #peerless vision 360 argb v2 #pv360 argb v2
Источник: ithome.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России одобрено строительство рекордного в Европе по высоте 710-метрового небоскрёба
Первый полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 впервые поднялся в воздух
В России сравнили основные параметры ПД-35 и Rolls-Royce Trent 1000
Новые часы Fenix 9 получат на выбор дисплеи AMOLED или MiP и спутниковую связь в отдельной версии
Единственный российский производитель телевизоров обанкротился
Эксперт сравнил GeForce GTX 1080 Ti и RTX 5060 в ряде современных игр
Alibaba выпустила новую версию чат-бота Qwen3.8-Max в борьбе за лидерство в сфере ИИ с США
Программа портирования игр Xbox 360 на новые устройства может входить в ближайшие планы Microsoft
Завершена основная конструкция первой трансграничной канатной дороги Китай-Россия через Амур
В США доля Linux на рынке ОС внезапно удвоилась и составляет теперь 10%
Релиз Attack on Titan 3 назначен на 10 декабря, представлен новый трейлер
Rolls-Royce оснастит инновационными двигателями UltraFan новый сверхбольшой лайнер Airbus A350-2000
2000 титановых болтов в суперкаре Pagani стоят больше базового Porsche 911 Carrera
Археологи обнаружили в Италии бронзовые ритуальные подношения богине Уни
Счастливчик купил ПК на Core Ultra 7 265F с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 в 2 раза дешевле его текущей цены
Lava выпустила TWS-наушники Probuds Xplore 25° с цветным дисплеем и поп-ап механизмом
RX 9050 8 ГБ сравнили с RX 6600 в Assassin's Creed Black Flag Resynced и других современных играх
Aniioki выпустила электровелосипед A9 Pro Max Dual Motor 2.0 с двигателями общей мощностью 7 кВт
Электроника осенью может подорожать из-за проблем с доставкой из Китая
Ural Neo 500 с китайским двигателем выходит на рынок США по цене 15 тысяч долларов

Популярные статьи

Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
MSI GeForce 7300GS 128Mb DDR2 - на что была способна видеокарта за 99$ в 2006 году
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 2. Вселенные, достойные ещё одной главы
Личный ТОП-5 зарубежных экранизаций русской литературы, покоривших весь мир
Как выбрать онлайн-кассу для малого бизнеса в 2026 году
Какую видеокарту выбрать в игровой ПК в условиях, когда GeForce RTX 5060 стоит уже 40000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter