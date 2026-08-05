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Охладитель совместим со всеми актуальными сокетами процессоров Intel и AMD

Компания Thermalright пополнила линейку необслуживаемых систем жидкостного охлаждения моделью Peerless Vision 360 ARGB V2. На водяном блоке новинки расположен съемный дисплейный модуль с квадратной IPS-панелью диагональю 3,95 дюйма. Экран с разрешением 480×480 пикселей и частотой обновления 60 Гц предназначен для вывода пользовательского контента различных форматов.

Источник изображения: Thermalright

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За отвод тепла отвечает водяная помпа со скоростью вращения до 3000 об/мин и 27-миллиметровый радиатор. На радиаторе предустановлены три 120-миллиметровых вентилятора TL-N12-R9-S V2 на базе гидродинамических подшипников S-FDB со встроенной подсветкой.

Источник изображения: Thermalright

В комплект поставки входит фирменная термопаста TF7 и фиксаторы для шлангов. Охладитель совместим со всеми актуальными сокетами процессоров Intel и AMD, а гарантийный срок составляет 5 лет с покрытием рисков протечки.

Источник изображения: Thermalright

Система охлаждения Thermalright PV360 ARGB V2 доступна в черном и белом исполнениях по цене от 499 юаней(~$70).