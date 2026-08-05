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Краткий обзор фильма «Зловещие мертвецы: Пекло»

В популярных франшизах до победного любят «штамповать» продолжения. И крайне редко выходит что-то хорошее…
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Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

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«Зловещие мертвецы: Пекло», 2026

Изображение: ru.kinorium.com

Это самый новый фильм по некогда легендарной франшизе. Все фильмы я смотрел, но ни один из «новодельных» по атмосфере не смог даже приблизиться к оригиналу.

Новинка также не получилась. Я постараюсь сильно не спойлерить по сюжету, но суть передать.

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События начинаются с развязки предыдущего фильма – «Восстание зловещих мертвецов». Действие начинается на том самом озере.

Изображение: ru.kinorium.com

Но позже, события переходят совсем в другую локацию. И в них будет замешана одна семейка, которая имеет непосредственное отношение к истокам всего этого Зла. Дедушка этого семейства и был тем «ученым», что расшифровывал книги. И делал записи по ним. Ну, вот Зло и вернулась назад…

Если попытаться абстрагироваться от эмоций (а это крайне сложно), то фильм можно оценить, как «3-». Причем, он сильно отходит от канона. Некрономикон тут никто не читал, заклинания не произносил, но Зло вырвалось. В интернете я нашел версию, что было три книги, о чем можно судить по фильму «Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы». Если и так, то это самая бестолковая книга из трех… С одной стороны, попытались соответствовать истокам. Но с другой…

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Этот фильм я считаю худшим (пока) из «новоделов». И причина в том, что тут, кроме самих ужасов, навалили и психологии в виде семейных отношений.

Изображение: ru.kinorium.com

Я не понимаю, зачем этот бред вставляют в глубоко развлекательный фильм? А уж из уст «мертвеца», это звучит вообще бессмысленно! Сюжет просто безобразный. Нет главного, что должно быть в фильме ужасов – нормального построения событий. Фильм рваный. То ужасы, то ковыряние в семейных проблемах, то опять ужасы. Весь настрой просмотра руинится при этом! Режиссер попытался в драму? Тогда и снимай драму! Причем тут ужасы?

Изображение: ru.kinorium.com

Но это еще полбеды. Следующая проблема в том, что манера съемок тут часто также не работает на атмосферу. Полуживая героиня отползает, а на заднем плане творится какой-то бестолковый боевик с разрушениями всего и вся. Попытка соригинальничать? Так не получилось…

Кое-какие моменты похожи на оригинальный фильм. Но этого крайне мало, чтобы воспринимать «Зловещие мертвецы: Пекло» как продолжение. Нет, это вообще другое кино. Хоть и похожее по сюжету.

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И современные спец.эффекты (которые очень даже хорошие), фильм не спасают. Вот раньше, за буквально копейки, умудрились сделать жутких «мертвецов». А сейчас не смогли.

Пример: Глаза. Ни красные глаза из «Зловещих мертвецов: Черная книга», ни золотистые из «Зловещих мертвецов: Пекло» не идут ни в какое сравнение с простыми линзами в виде бельма!

Изображение: ru.kinorium.com

Да и сама «расчлененка» в оригинальном фильме, хоть и примитивная, но более мерзкая. Что и требуется по сюжету.

Мне могут возразить, что к старому фильму я отношусь через призму воспоминаний, когда «раньше все было лучше». Но я относительно недавно пересматривал все фильмы франшизы. И именно по атмосфере ни один фильм не может переплюнуть оригинал.

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Фильм «Зловещие мертвецы: Пекло» вышел более слабым, чем «Восстание зловещих мертвецов», где мои претензии были к построению сюжетной линии. И даже хуже «Зловещих мертвецов: Черная книга», который был сюжетно очень близок к оригинальному фильму, но явно недотягивало до него по общей атмосфере.

Я слишком часто употребляю это слово – «атмосфера». Но именно она в фильмах для меня важна. Особенно, когда дело касается развлекательного контента (ужасы, боевики, фантастика).

И я просто уверен, что фильм не получит статус культового, как это было с первыми тремя частями. Но я не буду отговаривать от просмотра. Смотрите и делайте выводы сами.

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