На рынке комплектующих для ПК прямо на наших глазах разворачивается самая настоящая катастрофа. Видеокарты начали стремительно дорожать и где будет тот уровень, на котором цены остановятся, никто не знает. Казалось бы, совсем недавно GeForce RTX 5060 стоила 31000 рублей, GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ — 52000 рублей, а GeForce RTX 5070 — 62000 рублей, а сегодня их стоимость в среднем составляет 40000 рублей, 64000-69000 рублей и 75000-80000 рублей соответственно, в зависимости от исполнения и места покупки.

Все это взвинчивает стоимость игрового ПК до каких-то совсем пугающих цифр, отдать которые за развлекательное устройство решится не каждый геймер. А ведь мы уже несколько месяцев живем с ценами на ОЗУ, которые выросли в четыре раза, и удвоившимися ценами на SSD-накопители, за что, как и за рост стоимости видеокарт, нужно сказать «спасибо» ИИ-буму. Похоже, дата центры теперь способны поглотить любое количество выпущенных чипов памяти, а прибыли там такие, что индустрия ПК-гейминга превратилась в гадкого утенка. Подбирающего крошки за большими птицами и приносящего совсем маленькие прибыли.

Изображение: shedevrum.ai



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Немало геймеров теперь оказались в ситуации, когда старый ПК продан или совсем устарел и именно в августе 2026 года они планировали купить новый. Ведь начало августа — это традиционное время максимального летнего затишья перед ростом цен к сентябрю, когда начинают массово покупаться ПК для работы и учебы. Но август 2026 года стал исключением, и те, кто опоздал с апгрейдом буквально на месяц, теперь горько сожалеют об этом. Но дальше, скорее всего, будет только хуже, и мы вполне можем прийти к ситуации, когда за GeForce RTX 5060 будут просить и 45, и даже 50 тысяч рублей.

Изображение: Hardware Unboxed

Конечно, все стоит своих денег и нельзя забывать, что мы покупаем не видеокарту, а возможность играть в определенные игры на определенных настройках графики. Но определенный минимум производительности при сборке игрового ПК получить нужно, и это точно не тот минимум, что дают дико переоцененные бюджетные видеокарты GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6500XT, которые предлагают магазины, а не вторичный рынок.

И сегодня мы посмотрим на список видеокарт, которые все еще есть смысл купить при сборке игрового ПК, начав с новых моделей. И закончив б\у моделями с «Авито» для тех, у кого не хватит денег купить новую видеокарту по столь высоким ценам.

Intel Arc B570

Изображение: Hardware Unboxed

Интерфейс: PCIe 4.0 x8

Видеопамять: 10 ГБ GDDR6

Шина памяти: 160 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 380 Гбайт/сек

Энергопотребление: до 150 Вт

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Видеокарты от Intel и AMD подорожали не так сильно, как модели от Nvidia и Arc B570 все еще можно купить за 22-23 тысячи рублей, что совсем неплохо за модель с 10 ГБ видеопамяти. На сегодня это самая оптимальна модель для покупки в бюджетную игровую сборку, так как ее цена держится на отметке в 22000-23000 рублей.

Здесь и далее будут указаны самые важные характеристики видеокарт — интерфейс подключения, он влияет на то, сможете ли вы использовать видеокарту без потерь производительности на старых системах с шиной PCI Express 3.0. Объем и тип видеопамяти, в 2026 году стоит смотреть в сторону моделей, имеющих более 8 ГБ видеопамяти. И энергопотребление — чем ниже эта характеристика, тем проще использовать видеокарту в бюджетном ПК. Модели с низким TGP не слишком требовательны к блоку питания и охлаждению в корпусе.

Интерфейс подключения: PCIe 4.0 x8

Объём видеопамяти: 12 ГБ

Шина видеопамяти: 192 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 456 ГБ/с

Энергопотребление: до 190 Вт

Intel Arc B580 — модель помощнее, и видеопамяти у нее побольше, но и цена уже заметно выше — 27000-29000 рублей. Конкуренция в этом ценовом диапазоне очень жесткая, и 12 ГБ видеопамяти при производительности выше, чем у GeForce RTX 5050 — это очень хороший козырь. Но стоит учитывать еще и качество драйверов Intel, они заметно хуже по качеству и стабильности, чем у моделей от AMD или Nvidia.

Изображение: Hardware Unboxed

Интерфейс подключения: PCIe 4.0 x8

Объём видеопамяти: 8 ГБ

Шина видеопамяти: 128 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 288 ГБ/с

Энергопотребление: до 165 Вт

После повышения цен на модели от Nvidia стала смотреться гораздо более выгодной покупкой видеокарта Radeon RX 7600, про которую многие забыли после выхода Radeon RX 9060 XT. Но за те 27000-28000 рублей, что просят за Radeon RX 7600, она будет неплохим выбором для тех, кому не подходят модели от Intel, а на видеокарту нового поколения денег не хватает.

Интерфейс подключения: PCIe 4.0 x8

Объём видеопамяти: 8 ГБ

Шина видеопамяти: 128 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 288 ГБ/с

Энергопотребление: до 170 Вт

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Radeon RX 7650 GRE — немного ускоренная версия Radeon RX 7600, которая стоит практически столько же.

Radeon RX 9060

Интерфейс подключения: PCIe 5.0 x16

Объём видеопамяти: 8 ГБ

Шина видеопамяти: 128 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 288 ГБ/с

Энергопотребление: до 132 Вт

А вот Radeon RX 9060 — наоборот, урезанная версия старшей версии видеокарты, которую можно найти за 31000 рублей. AMD «урезала» вычислительные блоки: в RX 9060 28 вычислительных блоков (CU), тогда как в старшей RX 9060 XT — 32. В итоге получается 1792 потоковых процессора. Под нож пошла и пропускная способность видеопамяти, поэтому Radeon RX 9060 стоит выбирать в том случае, если разница в цене с Radeon RX 9060 XT 8 ГБ составит 3000-4000 рублей.

Изображение: Hardware Unboxed

Интерфейс подключения: PCIe 5.0 x16

Объём видеопамяти: 8 ГБ

Шина видеопамяти: 128 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 322 ГБ/с

Энергопотребление: до 160 Вт

Пока GeForce RTX 5060 стоила 31000 рублей, Radeon RX 9060 XT 8 ГБ была никому не нужна. Но теперь, обеспечивая большую производительность, чем GeForce RTX 5050, она уже может рекомендоваться к покупке за те 35000 рублей, которые за них просят.

Изображение: Hardware Unboxed

Интерфейс подключения: PCIe 5.0 x8

Объём видеопамяти: 8 ГБ

Шина видеопамяти: 128 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 320 ГБ/с

Энергопотребление: до 130 Вт

Это касается и GeForce RTX 5050, дешевые GeForce RTX 5060 не оставляли им шанса, но теперь, когда за GeForce RTX 5060 просят почти на 10000 рублей больше, эта модель стала неплохим выбором в недорогой ПК для геймера, который предпочитает «зеленые» видеокарты.

Изображение: Hardware Unboxed

Интерфейс подключения: PCIe 5.0 x8

Объём видеопамяти: 8 ГБ

Шина видеопамяти: 128 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 448 ГБ/с

Энергопотребление: до 145 Вт

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С ценой в 40000 рублей GeForce RTX 5060 теперь балансирует на грани оптимальности. Уж слишком дорого это за модель с 8 ГБ видеопамяти.

Изображение: Hardware Unboxed

Интерфейс подключения: PCIe 5.0 x16

Объём видеопамяти: 16 ГБ

Шина видеопамяти: 128 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 320 ГБ/с

Энергопотребление: до 160 Вт

Особенно учитывая, что Radeon RX 9060 XT 16 ГБ подорожали не так сильно, примерно на 5000 рублей и за 45000 рублей, что теперь за них просят, они стали серьезнейшим конкурентом не только для GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, но и для GeForce RTX 5060.

Видеокарты с «Авито»

А теперь давайте рассмотрим видеокарты прошлых поколений с «Авито», которые можно рекомендовать к покупке тем геймерам, которым не хватает денег на новые модели.

GeForce GTX 1650

Интерфейс подключения: PCIe 3.0 x16

Объём видеопамяти: 4 ГБ

Шина видеопамяти: 128 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 128 ГБ/с

Энергопотребление: до 75 Вт

GeForce GTX 1650 за 5500-6000 рублей — это минимальный уровень производительности для игр 2010-х годов или некоторых современных онлайн проектов.

GeForce GTX 1660

Изображение: Hardware Unboxed

Интерфейс подключения: PCIe 3.0 x16

Объём видеопамяти: 6 ГБ

Шина видеопамяти: 192 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 192 ГБ/с

Энергопотребление: до 120 Вт

За GeForce GTX 1660 без приставки «SUPER» просят 7500-8000 рублей и это очень неплохая цена за производительность, которая почти на 15% выше уровня GeForce GTX 1060.

GeForce GTX 1660 SUPER

Интерфейс подключения: PCIe 3.0 x16

Объём видеопамяти: 8 ГБ

Шина видеопамяти: 192 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 336 ГБ/с

Энергопотребление: до 125 Вт

GeForce GTX 1660 SUPER стоит дороже — 9000-10000 рублей, но выдает FPS в играх, как GeForce GTX 1070, при меньшем энергопотреблении. На этой видеокарте можно пройти многие новинки игр на средних настройках графики.

Radeon RX 6600

Интерфейс подключения: PCIe 4.0 x8

Объём видеопамяти: 8 ГБ

Шина видеопамяти: 128 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 224 ГБ/с

Энергопотребление: до 150 Вт

Но лучше присмотреться к Radeon RX 6600 за 13000 рублей. Эта модель позволит пройти и те игры, которые требуют наличия аппаратной трассировки лучей. Например, Indiana Jones and the Great Circle или Doom: The Dark Ages, но только на «минималках».

GeForce RTX 3060

Изображение: Hardware Unboxed

Интерфейс подключения: PCIe 4.0 x16

Объём видеопамяти: 12 ГБ

Шина видеопамяти: 192 бит

Максимальная пропускная способность памяти: 360 ГБ/с

Энергопотребление: до 170 Вт

А вот GeForce RTX 3060 с ее 12 ГБ видеопамяти внезапно стала очень привлекательной моделью за те 18000-20000 рублей, что за нее просят на «Авито». На ней без проблем можно пройти все новинки игр в разрешении 1080p.

Итоги

Вот такие видеокарты видятся мне оптимальным выбором в игровой ПК в августе 2026 года. Почему среди них нет GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ или GeForce RTX 5070? Просто их стоимость теперь перевела их в тот сегмент покупок, на который решаются только очень узкий круг геймеров. Ведь отдать 64000-69000 рублей за GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, чтобы в разрешении 1080p в играх получить производительность в среднем всего на 17% большую, чем у GeForce RTX 5060 — это очень невыгодное вложение средств.

Цены на видеокарты теперь меняются очень быстро, а еще на них очень влияет место покупки. И те ссылки, что будут даны в блоге, будут актуальны только для Яндекс.Маркета на ближайшие дни и даже часы, и использованы в качестве ориентира.

В конце я порекомендую вам несколько записей в моем блоге, вышедших недавно. Это третья и четвертая часть блогов про линейные сюжетные шутеры. Рассказ про мой опыт прохождения великолепной action/RPG Assassin's Creed Odyssey — сам не могу поверить, что играю в нее уже более двух месяцев. И про мои размышления о том, как я буду переживать кризис на рынке комплектующих и какие меры уже предпринял для того, чтобы смягчить его последствия.

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