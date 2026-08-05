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Авиаэксперт Величко: Разработка тяжёлого транспортника на замену Ан-124 начнётся после 2030 года
В эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель портала «Авиация России» Андрей Величко оценил развитие отечественной дальнемагистральной авиации.
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Руководитель портала «Авиация России» Андрей Величко в разговоре с журналистами радиостанции «Говорит Москва» рассказал о перспективах развития отечественной дальнемагистральной авиации. Эксперт считает, что в России разрабатывать новый сверхтяжёлый транспортный самолёт начнут не ранее 2030 года. Именно эти воздушные суда должны будут заменить устаревающие Ан-124 «Руслан».Изображение: нейросеть qwen

Напомним, тяжелый транспортный самолёт Ан-124 до сих пор активно эксплуатируется. Он выполняет коммерческие грузовые и военные рейсы, и пока ресурс воздушного судна позволяет поддерживать его в строю. Так, в начале июля Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр» доставил из Москвы на космодром разгонный блок и высокотехнологичное космическое оборудование общей массой 20 тонн.Изображение: а/к «Волга-Днепр»

Первый полет Ан-124 «Руслан» состоялся 26 декабря 1982 года. Первоначально разработанный как военно-транспортный самолет для ВВС СССР, он позже открыл рынок для гражданских тяжелых транспортных самолётов. Его грузовой отсек длиной 36 метров, шириной 6,4 метра и высотой 4,4 метра имеет титановый пол и может вмещать полезную нагрузку до 150 тонн. Ан-124 привлек внимание на раннем этапе благодаря многочисленным рекордам. В 1985 году он перевез 171 тонну груза на высоту 10 750 метров, тем самым превзойдя Lockheed C-5 Galaxy и став самым большим самолетом в мире.

Андрей Величко рассказал, что в настоящее время внимание отечественной авиаотрасли уделяется не дальнемагистральной авиации, а пассажирским лайнерам (МС-21, SJ-100). Одна из причин — отсутствие сертифицированного двигателя для крупных транспортников.

«Как только у нас появятся ПД-26, ПД-35, когда они будут сертифицированы, тогда можно будет говорить о том, чтобы сделать дальнемагистральный самолёт», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» слова авиаэксперта.

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По словам Величко, программы по большому транспортному грузовому самолёту будут развернуты только по завершению проектов пассажирских среднемагистральных лайнеров, то есть после 2030 года. Эксперт уверен, что технологических препятствий для разработки грузового тяжелого лайнера нет, однако сейчас ощущается дефицит финансирования и кадров.

В настоящее время, как отметил Величко, острой необходимости в новом дальнемагистральном самолёте нет, поскольку отечественные авиакомпании полагаются на иностранные воздушные суда Boeing и Airbus. Именно на них осуществляются перевозки на Чукотку и Дальний Восток. Известно, что разработка замены Ан-124 внесена в госпрограмму вооружений до 2027 года. Новый самолёт будет оснащён российскими двигателями.

#россия #авиация #самолеты #ан-124 #грузовой самолет
Источник: govoritmoskva.ru
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