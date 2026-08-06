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Сборка была оснащена 16 ГБ ОЗУ DDR3.

Заметный рост стоимости ряда комплектующих в связи с кризисом на рынке памяти заставил некоторых геймеров повременить с покупкой современных ПК, отдав предпочтение сборкам прошлых поколений, одну из которых в своём свежем видео протестировал энтузиаст YouTube-канала Mike21Daisu.

Источник фото: Mike21Daisu/YouTube

Для тестов он собрал ПК, оснащённый 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i7-3770, видеокартой Radeon RX 580 8 ГБ 2048SP с урезанным до 2048 ядер GPU и 16 ГБ оперативной памяти DDR3, который в разрешении 1080p обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Counter-Strike 2 (низкие настройки) – 105 fps/65 fps

Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки) – 80 fps/57 fps

Resident Evil Requiem (самые низкие настройки, FSR Quality) – 83 fps/68 fps

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (самые низкие настройки, FSR Quality) – 60 fps/30 fps

Warhammer 40000: Space Marine 2 (самые низкие настройки, FSR Quality) – 38 fps/28 fps

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В целом, ПК с Core i7-3770 и RX 580 8 ГБ продемонстрировал неплохие показатели в большинстве представленных игр, но энтузиаст отмечает, что в ряде случаев наблюдались проблемы — в Warhammer 40000: Space Marine 2 были видны заметные просадки fps, а игры Doom: The Dark Ages, Forza Horizon 6 и God of War: Ragnarök вовсе не запустились, хотя с учётом стоимости сборки, которая составляет около 100 долларов, это вполне ожидаемо.