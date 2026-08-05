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Global_Chronicles

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

2000 титановых болтов в суперкаре Pagani стоят больше базового Porsche 911 Carrera
Один суперкар Pagani использует около 2000 титановых болтов. Их общая стоимость превышает цену нового Porsche 911 в базовой комплектации.
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Фраза "ведро с болтами" обычно означает что-то недорогое. Но если это ведро от Pagani, его содержимое стоит дороже нового Porsche 911 Carrera ($135 500). Каждый суперкар использует около 2000 титановых крепежей.

Изображение: Сarscoops 

Журналист Мэт Уотсон во время тура по заводу Pagani в Модене подсчитал стоимость болтов для канала Carwow. Один болт оценивается примерно в $80. При 2000 штук в машине получается около $161 300. Это больше, чем базовая цена Porsche 911, которая в США составляет $135 500. При этом в расчет не брали опции — только сам автомобиль.

Изображение: Сarscoops 

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Стоимость обусловлена не только материалом. На каждый болт наносят логотип Pagani глубиной 0,002 мм — это в 35 раз тоньше человеческого волоса. Процесс требует высокой точности и контроля качества. В видео показан инструмент для этой гравировки.

Подобный подход распространяется и на другие детали. Щуп для масла выглядит как ювелирное изделие: его вытачивают из титана и анодируют. Затем его устанавливают на двигатель, чтобы определить точное положение, после чего снимают и гравируют логотип строго вертикально. Рулевое колесо начинают с блока алюминия весом 43 кг, после обработки остается всего 1,7 кг, которые затем полирует вручную 80-летний мастер на протяжении восьми часов. Все детали, от подшипников до рычагов подвески, выглядят как скульптуры.

#суперкар #стоимость #porsche 911 #pagani #титановые болты
Источник: carscoops.com
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