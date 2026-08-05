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Истребитель X-62A выполнил 27 автономных перехватов благодаря данным инфракрасных датчиков
Устройство с искусственным интеллектом успешно провело серию испытаний, демонстрируя способность к автономному обнаружению целей в реальном времени
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Компания Lockheed Martin и Школа лётчиков-испытателей ВВС США завершили серию лётных испытаний, в которых истребителем управлял агентный ИИ. При этом использовались данные, собранные в реальном времени с датчиков, на основе которых осуществлялось обнаружение и перехват другого самолёта.

Вместо использования смоделированных входных данных ИИ принимал решения прямо в процессе полёта. Это позволило произвести 27 автономных перехватов в течение восьми вылетов с применением экспериментального самолёта с переменным моделированием в полёте X-62A (VISTA).

Изображение: Lockheed Martin

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Испытания были сосредоточены на сенсорном блоке Legion Pod, который отслеживал реальный самолёт T-38 во время полёта. Представители Lockheed Martin сообщили, что инженеры компании завершили процесс интеграции искусственного интеллекта, проверку ПО и наземные испытания в течение трёх месяцев. Это могло занять больше времени, если бы не использование платформы Supermassive.

По мнению специалистов, использование искусственного интеллекта при выполнении ряда задач способно снизить нагрузку на пилотов во время проведения сложных миссий. У них появится больше времени для принятия тактических решений, а автономное ПО будет отвечать за выполнение действий, требующих оперативного реагирования.

Lockheed Martin планирует выполнить модернизацию бортовых систем X-62A, которая обеспечит более тесную интеграцию между бортовыми датчиками, боевыми системами и множеством агентов ИИ.

#сша #искусственный интеллект #самолёты
Источник: interestingengineering.com
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