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Electronic Arts планирует сократить $700 млн ежегодных расходов, что предполагает массовые увольнения сотрудников.

Компания Electronic Arts, недавно перешедшая под контроль Саудовского государственного инвестиционного фонда, готовится к масштабным сокращениям. Инсайдеры сообщают, что издатель намерен урезать годовые расходы на $700 млн, чтобы быстрее расплатиться с долгами.

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Сделка по приватизации обошлась в $54 млрд, из которых $18 млрд — это заемные средства. Это в 10 раз превышает долговую нагрузку Ubisoft. По данным журналиста Джейсона Шрайера, EA уже уведомила инвесторов о планах по сокращению затрат. Половина из $170 млн, выделенных на «организационную эффективность», вероятно, пойдет на увольнения.

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Помимо сокращения персонала, компания может продать студии и игровые франшизы, а также переключиться на более прибыльные проекты, вроде спортивных симуляторов, отказавшись от убыточных серий. Это может привести к оттоку творческих кадров и изменению стратегии разработки в угоду быстрой прибыли. Акционеры, включая сотрудников, получат по $210 за акцию после завершения сделки, но в долгосрочной перспективе геймеры опасаются, что погоня за прибылью скажется на качестве игр.