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Находка была сделана в древнем этрусском колодце в Каинуа, недалеко от Болоньи

Специалисты Болонского университета в процессе работы в древнем этрусском городе Каинуа нашли ритуальный колодец в хорошем состоянии. В нём обнаружены человеческие останки и бронзовые ритуальные подношения, способные рассказать об этрусских обрядах основания города.

Изображение: Национальный Этрусский музей Марцаботто

О сделанных находках сообщили после завершения 39-й археологической экспедиции, проведённой Болонским университетом. Ритуальный колодец нашли в посвящённом верховной этрусской богине Уни городском комплексе. Здесь уже найдены два монументальных храма, которые посвящены этрусскому аналогу Зевса и Юпитера — Тинии — и его супруге Уни. Также в этом комплексе имеются указания на культ богини земледелия и плодородия Веи.

Изображение: Национальный Этрусский музей Марцаботто

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На дне колодца археологи обнаружили две бронзовые женские статуэтки и редкую бронзовую пластину. Все предметы сохранили первоначальный металлический блеск, несмотря на более чем два тысячелетия под землёй. Бронзовые предметы могли поместить сюда в рамках обряда закладки колодца в конце VI — начале V века до н. э. Этот отрезок времени совпадает с основанием города Каинуа.

Изображение: Национальный Этрусский музей Марцаботто

После ритуального закрытия колодца в нём были обнаружены скелеты взрослых людей, которые могли быть частью обряда. Из этого специалисты делают вывод о том, что колодец предназначался не только для простого водоснабжения. Он мог иметь религиозное значение, связанное с основанием города и этрусским культом воды.

Исследователи продолжат реставрационные работы бронзовых статуэток и пластины, а также изучение ритуального колодца.