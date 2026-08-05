Специалисты Болонского университета в процессе работы в древнем этрусском городе Каинуа нашли ритуальный колодец в хорошем состоянии. В нём обнаружены человеческие останки и бронзовые ритуальные подношения, способные рассказать об этрусских обрядах основания города.
О сделанных находках сообщили после завершения 39-й археологической экспедиции, проведённой Болонским университетом. Ритуальный колодец нашли в посвящённом верховной этрусской богине Уни городском комплексе. Здесь уже найдены два монументальных храма, которые посвящены этрусскому аналогу Зевса и Юпитера — Тинии — и его супруге Уни. Также в этом комплексе имеются указания на культ богини земледелия и плодородия Веи.
На дне колодца археологи обнаружили две бронзовые женские статуэтки и редкую бронзовую пластину. Все предметы сохранили первоначальный металлический блеск, несмотря на более чем два тысячелетия под землёй. Бронзовые предметы могли поместить сюда в рамках обряда закладки колодца в конце VI — начале V века до н. э. Этот отрезок времени совпадает с основанием города Каинуа.
После ритуального закрытия колодца в нём были обнаружены скелеты взрослых людей, которые могли быть частью обряда. Из этого специалисты делают вывод о том, что колодец предназначался не только для простого водоснабжения. Он мог иметь религиозное значение, связанное с основанием города и этрусским культом воды.
Исследователи продолжат реставрационные работы бронзовых статуэток и пластины, а также изучение ритуального колодца.