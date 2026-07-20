Она значительно больше видеокарты.

Автор bilibili-видеоблога под псевдонимом NexFrame品牌方 оснастил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 пассивной системой охлаждения весом 2,5 кг. Фотографии проекта были опубликованы ещё в 2025 году под одним из видео на канале bilibili, но только сейчас на них наткнулись авторы ресурса FanlessTech, которые специализируются на пассивном охлаждении компьютеров.

Источник изображений: NexFrame品牌方, bilibili

Конструкция в несколько раз больше печатной платы видеокарты. В ней используется массивный экструдированный алюминиевый радиатор с широким зазором между рёбрами для естественной конвекции, пишет VideoCardz.com. На изображениях также видны тепловые трубки, которые проходят вдоль радиатора и, вероятно, предназначены для более равномерного распределения тепла от GPU, а также переноса тепла к охлаждающим панелям специализированного корпуса для пассивно-охлаждаемых ПК. Для этого и предназначена дополнительная контактная площадка.

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Видеокарты с пассивным охлаждением являются редкостью, но младшие видеокарты NVIDIA класса 50 и 60 последних поколений позволяют вернуться к созданию таких решений. Эти видеокарты обладают сравнительно небольшим тепловыделением. Например, для GeForce RTX 4060 заявлен показатель TGP 115 Вт. Теоретически, при наличии радиатора с достаточно большой площадью для рассеивания тепла из системы охлаждения можно исключить вентиляторы.