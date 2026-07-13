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molexandr
AMD может разрабатывать технологию многокадровой генерации с множителями вплоть до 8X
В профилях драйверов обнаружили новые переменные.
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Компания AMD может разрабатывать для своих новейших видеокарт технологию многокадровой генерации с множителями вплоть до 8X, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ряд источников. Намёк обнаружили в стороннем программном обеспечении RadeonTuner, которое предназначено для изменения настроек драйвера в обход официальной панели управления, входящей в состав пакета AMD Software.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

В исходном коде RadeonTuner появились переменные MfgOverride и MfgRatio с множителями от 1X до 8X. В программе эта опция называется FSR Multi Frame Generation, её доступность ограничена видеокартами семейства RDNA 4 и более новыми. По умолчанию настройки не включены, на момент публикации оригинальной новости они не работали — энтузиастам не удалось задействовать многокадровую генерацию на системе с видеокартой Radeon RX 9060 XT ни в одной из тестовых игр.

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Разработчик RadeonTuner под псевдонимом Dumbie объяснил, что новые переменные в настройках драйверов AMD могут появляться за несколько месяцев до внедрения основного кода, связанного с этими переменными, иными словами, настройки есть, но технология в драйверы ещё не внедрена.

Авторы VideoCardz.com напомнили, что в апреле 2026 года описание интерфейсов и функций для многокадровой генерации появилось в документации AMD. Наименование Multi Frame Generation в документации пока не присутствует, официально технология многокадровой генерации не анонсирована, владельцам новейших видеокарт AMD доступна генерация кадров в режиме 2X.

#amd #видеокарты #генерация кадров
Источник: videocardz.com
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