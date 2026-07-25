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breaking-news
Владелец RTX 4090 пожаловался на отказ Gigabyte от гарантии из-за невидимых глазу повреждений
Пользователь не согласен с решением компании.
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Физические повреждения компьютерных комплектующих по вине пользователя зачастую влекут за собой отказ производителя от гарантийных обязательств, но случай, который произошёл с участником платформы Reddit под ником Realcraser1, не даёт однозначного ответа по поводу факта порчи товара в связи с действиями его владельца, пишет издание Wccftech.

По словам пострадавшего, недавно он отправил Gigabyte по гарантии повреждённую видеокарту GeForce RTX 4090, но спустя время получил отказ, так как производитель посчитал, что владелец видеоадаптера повредил товар в процессе его использования. Как было указано в ответе компании, печатная плата видеокарты была повреждена пользователем, поэтому в гарантийном ремонте отказано.

Источник фото: Wccftech/Realcraser1/Reddit

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Производитель дополнил свои слова фотографиями, на которых стрелками указаны места на печатной плате, где, по мнению специалистов Gigabyte, можно заметить повреждения, нанесённые пользователем, но владелец видеоадаптера разглядеть их так и не смог. При этом пострадавший сообщает, что видеокарта перестала работать после транспортировки.

Источник фото: Wccftech/Imgur

Издание отмечает, что Gigabyte следовало бы предоставить более убедительные доказательства вины пользователя, так как на опубликованных изображениях разглядеть повреждения невозможно, хотя печатная плата действительно может иметь микротрещины. В настоящее время пострадавший владелец RTX 4090 решает, кому именно из YouTube-экспертов отправить видеокарту, чтобы они более подробно разобрались в данном вопросе.

#gigabyte
Источник: wccftech.com
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