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ASUS выпустила бета-версии UEFI BIOS для включения TSME на потребительских ЦП AMD Ryzen 9000
В AMD вернуть технологию шифрования планировали в июле.
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Компания ASUS выпустила бета-версии UEFI BIOS для восстановления работоспособности технологии Transparent Secure Memory Encryption (TSME) на потребительских процессорах AMD Ryzen 9000 семейства Granite Ridge, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Обновление доступно для материнских плат с чипсетами AMD X870, B850 и X670 из линеек ROG Crosshair, ROG Strix, TUF Gaming и ProArt. Прошивки опубликованы на форуме ASUS ROG оверклокером SAFEDISK, они предназначены для тестировщиков и энтузиастов, не совместимы с CMO-файлами, сохранёнными на предыдущих версиях UEFI BIOS.

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Технология TSME шифрует системную память, используя ключ, сгенерированный подсистемой центрального процессора AMD Secure Processor. Компания AMD отключила эту технологию на потребительских процессорах, но после критики решила вернуть поддержку для некоторых процессоров. Обновление обещали выпустить в июле. По всей видимости, рассматриваемые UEFI BIOS — тест перед релизом в следующем месяце.

#amd #asus #bios #tsme
Источник: videocardz.com
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