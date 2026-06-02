Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
GIGABYTE анонсировала игровые мониторы AORUS ELITE с дисплеями WOLED и одну модель 5K Mini LED
В 5K Mini LED мониторе FM275K16P поддерживается три режима отображения.
реклама

Компания GIGABYTE анонсировала на выставке Computex серию игровых мониторов AORUS ELITE, сообщает VideoCardz.com. Мониторы в серии оснащаются WOLED-дисплеями Tandem OLED 4-го поколения и Mini LED диагональю 27 и 32 дюйма.

Источник изображения: GIGABYTE

Всего в серии представлено четыре монитора с дисплеями OLED, модели FO32U24GP, FO32U24G, FO27Q28G и FO27Q54G. Упоминается одна модель с глянцевым дисплеем, подсветкой Mini LED и разрешением 5K — это FM275K16P. В опубликованных материалах не уточняется цена и сроки начала продаж.

Источник изображения: GIGABYTE; VIdeoCardz.com (и далее)

реклама

В GIGABYTE модель FM275K16P называют первым в мире 27-дюймовым монитором с глянцевой панелью Mini LED разрешением 5K. Плотность пикселей на дюйм — 218 PPI. Экран разделён на 2304 независимые зоны для регулирования подсветки. Максимальная частота обновления в стандартном режиме при разрешении 5K составляет 165 Гц, за счёт разгона это значение можно повысить до 180 Гц. Доступно ещё два режима отображения: 4K 220 Гц и QHD 330 Гц.

В числе других заявленных характеристик: 99-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3, точность цветопередачи Delta E < 2, сертификация VESA DisplayHDR 1000, время отклика между оттенками серого 1 мс, совместимость NVIDIA G-SYNC Compatibility, поддержка AMD FreeSync Premium Pro. Монитор оснащается портами DisplayPort 2.1 UHBR 20 с пропускной способностью 80 гигабит в секунду и HDMI 2.1 с поддержкой eARC (Enhanced Audio Return Channel).

Серия мониторов с OLED-дисплеями оснащается WOLED-панелями 4-го поколения с технологией Tandem OLED и глянцевым покрытием RealBlack Glossy. Модель FO32U24GP представлена как 32-дюймовый 4K-монитор с максимальной частотой обновления 240 Гц в основном режиме с возможностью переключиться на режим Full HD 480 Гц. Заявлено время отклика 0,03 мс между оттенками серого. В списке портов присутствует DisplayPort 2.1 UHBR20.

По всей видимости, в FO32U24G используется тот же 4K-дисплей, в то время как модель FO27Q28G оснащается 27-дюймовым дисплеем с разрешением QHD и максимальной частотой обновления в основном режиме 280 Гц. Полные спецификации на момент написания не уточняются.

В списке фирменных технологий, поддерживаемых мониторами, HyperNits для настройки графиков HDR EOTF. Также упоминаются технологии под названием AI Picture Mode и AI Super Resolution. Поддержка AI Super Resolution заявлена только для монитора FM275K16P. Для любителей игр доступен набор «тактических» опций, включая прицелы с автонастройкой цвета и контрастности в зависимости от окружения, автоматическое повышение видимости в тёмных участках и т.д.

Для продления срока службы и защиты от OLED-дисплеев от выгорания предназначен набор решений AI OLED CARE PRO: автоматическая блокировка, адаптивная подсветка, автоматическая «очистка» пикселей и система напоминаний для защиты зрения. В GIGABYTE также отмечают улучшенную систему охлаждения с тепловыми трубками.

#gigabyte #игровые мониторы #mini led #woled
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Новая криптовалюта Pearl для ИИ привлекла много майнеров, но прибыль рухнула на 49%
ЕС рассматривает заморозку ограничений цены на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter