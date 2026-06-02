В 5K Mini LED мониторе FM275K16P поддерживается три режима отображения.

Компания GIGABYTE анонсировала на выставке Computex серию игровых мониторов AORUS ELITE, сообщает VideoCardz.com. Мониторы в серии оснащаются WOLED-дисплеями Tandem OLED 4-го поколения и Mini LED диагональю 27 и 32 дюйма.

Всего в серии представлено четыре монитора с дисплеями OLED, модели FO32U24GP, FO32U24G, FO27Q28G и FO27Q54G. Упоминается одна модель с глянцевым дисплеем, подсветкой Mini LED и разрешением 5K — это FM275K16P. В опубликованных материалах не уточняется цена и сроки начала продаж.

В GIGABYTE модель FM275K16P называют первым в мире 27-дюймовым монитором с глянцевой панелью Mini LED разрешением 5K. Плотность пикселей на дюйм — 218 PPI. Экран разделён на 2304 независимые зоны для регулирования подсветки. Максимальная частота обновления в стандартном режиме при разрешении 5K составляет 165 Гц, за счёт разгона это значение можно повысить до 180 Гц. Доступно ещё два режима отображения: 4K 220 Гц и QHD 330 Гц.

В числе других заявленных характеристик: 99-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3, точность цветопередачи Delta E < 2, сертификация VESA DisplayHDR 1000, время отклика между оттенками серого 1 мс, совместимость NVIDIA G-SYNC Compatibility, поддержка AMD FreeSync Premium Pro. Монитор оснащается портами DisplayPort 2.1 UHBR 20 с пропускной способностью 80 гигабит в секунду и HDMI 2.1 с поддержкой eARC (Enhanced Audio Return Channel).

Серия мониторов с OLED-дисплеями оснащается WOLED-панелями 4-го поколения с технологией Tandem OLED и глянцевым покрытием RealBlack Glossy. Модель FO32U24GP представлена как 32-дюймовый 4K-монитор с максимальной частотой обновления 240 Гц в основном режиме с возможностью переключиться на режим Full HD 480 Гц. Заявлено время отклика 0,03 мс между оттенками серого. В списке портов присутствует DisplayPort 2.1 UHBR20.

По всей видимости, в FO32U24G используется тот же 4K-дисплей, в то время как модель FO27Q28G оснащается 27-дюймовым дисплеем с разрешением QHD и максимальной частотой обновления в основном режиме 280 Гц. Полные спецификации на момент написания не уточняются.

В списке фирменных технологий, поддерживаемых мониторами, HyperNits для настройки графиков HDR EOTF. Также упоминаются технологии под названием AI Picture Mode и AI Super Resolution. Поддержка AI Super Resolution заявлена только для монитора FM275K16P. Для любителей игр доступен набор «тактических» опций, включая прицелы с автонастройкой цвета и контрастности в зависимости от окружения, автоматическое повышение видимости в тёмных участках и т.д.

Для продления срока службы и защиты от OLED-дисплеев от выгорания предназначен набор решений AI OLED CARE PRO: автоматическая блокировка, адаптивная подсветка, автоматическая «очистка» пикселей и система напоминаний для защиты зрения. В GIGABYTE также отмечают улучшенную систему охлаждения с тепловыми трубками.