Она может быть предназначена для будущих процессоров Intel Nova Lake-S.

Компания GIGABYTE продемонстрировала на выставке Computex 2026 безымянную материнскую плату высокого класса, которая может быть прототипом одного из будущих продуктов с чипсетом Intel серии 900 для новых процессоров Intel Nova Lake-S, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на Benchlife.info. Официально это не подтверждено и не комментируется, сокет на материнской плате скрыт за заглушкой, какие-либо опознавательные надписи отсутствуют.

Источник изображения: Benchlife.info (и далее)

Для питания процессора на плате предусмотрены три 8-контактных разъёма EPS12V. Такая конфигурация нетипична для современных материнских плат, но может быть необходима для питания флагманских процессоров Intel Nova Lake-S, которым приписывают до 52 ядер в конфигурации 16P+32E+4LPE.

Материнская плата оснащается четырьмя слотами для установки оперативной памяти и комплектуется дополнительным вентилятором на магнитном креплении для обдува модулей. Для установки видеокарт и плат расширения предусмотрено два полноразмерных слота PCI-E, основной слот должен поддерживать режим PCIe 5.0 x16, оснащается системой быстрой разблокировки GIGABYTE PCIe EZ-Latch UP, которая была представлена ранее в материнской плате X870 AORUS INFINITY. Также прототип оснащается другими механизмами для быстрой установки и извлечения компонентов, включая обновлённые M.2 EZ-Latch и M.2 EZ-Match для SSD-накопителей.

На задней панели ввода-вывода присутствует четыре порта USB-C. Если это плата с чипсетом Intel Z990, как минимум два из них могут быть совместимы со стандартом Intel Thunderbolt 5. Плата также поддерживает магнитное подключение Wi-Fi антенн — ещё одно решение, которое реализованное на платах X870 AORUS INFINITY.

Для процессоров Intel Nova Lake-S потребуются новые материнские платы серии 900 с сокетом LGA 1954. По слухам, на этот раз компания готовит два флагманских чипсета, Z990 и Z970. Возможно, рассматриваемая плата построена на базе одного из них.

С другой стороны, AMD готовится к выпуску процессоров с ядрами Zen 6. В данном случае инсайдеры предсказывают переход на новые 12-ядерные чиплеты CCD (Core Complex Die), что тоже может привести к повышению энергопотребления флагманских процессоров. Хотя новые процессоры AMD всё ещё должны быть предназначены для сокета AM5, высока вероятность, что новые материнские платы с расширенной поддержкой процессоров Zen 6 и скоростной памяти CUDIMM всё равно появятся. Таким образом, точно неизвестно, для какой платформы предназначен рассматриваемый прототип материнской платы GIGABYTE.